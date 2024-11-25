Антикор провел обыск в кабинете директора колледжа в Таразе и нашел завернутые в бумагу деньги

В Таразе вынесли приговор директору колледжа за продажу места на обучение по гранту. Деньги заплатила преподаватель за обучение своего сына, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении директора колледжа, обвиняемого в получении взятки за обучение на гранте (ч.1 ст.366 УК), и подсудимой, обвиняемой в даче взятки (ч.1 ст.367 УК), рассмотрели в сокращенном порядке в суде №2 Тараза.

"В сентябре 2024 года директор колледжа получил у своего подчиненного преподавателя взятку в размере 80 тыс. тенге за получение ее сыном места на гранте по специальности "информационное обеспечение", - установил суд.

В результате проведенного в тот же день сотрудниками Антикоррупционной службы обыска и дознания в кабинете директора нашли 80 тыс. тенге, завернутых в белую бумагу, которые подсудимый сам добровольно вытащил из своей барсетки и вручил сотрудникам.

Подсудимые вину признали полностью. Их вина доказывалась собранными по делу показаниями подсудимых, свидетелей, протоколом обыска, документами секретного расследования и другими вещественными доказательствами.

При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами признание вины, чистосердечное раскаяние, отсутствие судимостей, характеристики с места жительства и работы, а также наличие малолетних детей. Отягчающие обстоятельства установлены не были.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления директору колледжа назначили наказание в виде штрафа в размере 25-кратной суммы взятки, то есть 2 млн тенге, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Преподавателю назначили наказание в виде 15-кратной суммы взятки, то есть 1,2 млн тенге, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в Актюбинской области бывшего чиновника из Уилского района осудили за взятки во время ликвидации последствий паводков. Этим же приговором за дачу взятки был осужден и директор подрядной фирмы. Подсудимым назначили наказание в виде штрафов.

А в Петропавловске директор КГУ "Пресновский центр социального обслуживания" получил срок за многомиллионную взятку за общее покровительство. Также вынесли приговор и врачу-психиатру центра - за дачу и посредничество во взяточничестве.