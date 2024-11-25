Антикор провел обыск в кабинете директора колледжа в Таразе и нашел завернутые в бумагу деньги
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В Таразе вынесли приговор директору колледжа за продажу места на обучение по гранту. Деньги заплатила преподаватель за обучение своего сына, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении директора колледжа, обвиняемого в получении взятки за обучение на гранте (ч.1 ст.366 УК), и подсудимой, обвиняемой в даче взятки (ч.1 ст.367 УК), рассмотрели в сокращенном порядке в суде №2 Тараза.
"В сентябре 2024 года директор колледжа получил у своего подчиненного преподавателя взятку в размере 80 тыс. тенге за получение ее сыном места на гранте по специальности "информационное обеспечение", - установил суд.
В результате проведенного в тот же день сотрудниками Антикоррупционной службы обыска и дознания в кабинете директора нашли 80 тыс. тенге, завернутых в белую бумагу, которые подсудимый сам добровольно вытащил из своей барсетки и вручил сотрудникам.
Подсудимые вину признали полностью. Их вина доказывалась собранными по делу показаниями подсудимых, свидетелей, протоколом обыска, документами секретного расследования и другими вещественными доказательствами.
При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами признание вины, чистосердечное раскаяние, отсутствие судимостей, характеристики с места жительства и работы, а также наличие малолетних детей. Отягчающие обстоятельства установлены не были.
С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления директору колледжа назначили наказание в виде штрафа в размере 25-кратной суммы взятки, то есть 2 млн тенге, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.
Преподавателю назначили наказание в виде 15-кратной суммы взятки, то есть 1,2 млн тенге, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.
Приговор уже вступил в законную силу.
Ранее в Актюбинской области бывшего чиновника из Уилского района осудили за взятки во время ликвидации последствий паводков. Этим же приговором за дачу взятки был осужден и директор подрядной фирмы. Подсудимым назначили наказание в виде штрафов.
А в Петропавловске директор КГУ "Пресновский центр социального обслуживания" получил срок за многомиллионную взятку за общее покровительство. Также вынесли приговор и врачу-психиатру центра - за дачу и посредничество во взяточничестве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2191892-antikor-provel-obysk-v-kabinete-direktora-kolledzha-v-taraze-i-nashel-zavernutye-v-bumagu-dengi/