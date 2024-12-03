Убийство в день свадьбы: о ходе следствия рассказал аким Акмолинской области

Аким Акмолинской области в СЦК прокомментировал убийство 22-летнего парня в увеселительном заведении Кокшетау в день его бракосочетания, передает корреспондент NUR.KZ.

Случившееся получило широкий общественный резонанс, так как трагедия произошла в день бракосочетания погибшего.

Ходом расследования поинтересовались журналисты - ранее аким области заявил, что дело находится под его личным контролем.

"Виновный задержан, его деяние квалифицированы по статье "преднамеренное убийство", он сейчас находится в СИЗО. Идет досудебное расследование. Кроме того, шесть соучастников привлекаются по статье "Хулиганство". Да, это такой был вопиющий случай - в таком заведении в ночное время было совершено убийство молодого человека. Будет дана должная правовая оценка этому инциденту", - сообщил Марат Ахметжанов.

Напомним, в ноябре в Кокшетау убили 22-летнего парня, который праздновал день бракосочетания в одном из заведений города. Полиция начала расследование.

Позже сообщалось, что преступление находится на контроле у руководства департамента полиции области. Также стало известно, что по поручению акима области ДП сформирует рейтинг заведений.

Ранее в октябре в одном из караоке-клубов Лисаковска произошла драка, в которой мужчину избили до смерти. Подозреваемый в преступлении арестован.

Отметим, согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы от 8 лет до пожизненного срока. Также лицо могут пожизненно лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфисковать имущество.