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Убийство в день свадьбы: о ходе следствия рассказал аким Акмолинской области

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Қазақ тілінде оқу
Руки в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

Аким Акмолинской области в СЦК прокомментировал убийство 22-летнего парня в увеселительном заведении Кокшетау в день его бракосочетания, передает корреспондент NUR.KZ.

Случившееся получило широкий общественный резонанс, так как трагедия произошла в день бракосочетания погибшего.

Ходом расследования поинтересовались журналисты - ранее аким области заявил, что дело находится под его личным контролем.

"Виновный задержан, его деяние квалифицированы по статье "преднамеренное убийство", он сейчас находится в СИЗО. Идет досудебное расследование. Кроме того, шесть соучастников привлекаются по статье "Хулиганство". Да, это такой был вопиющий случай - в таком заведении в ночное время было совершено убийство молодого человека. Будет дана должная правовая оценка этому инциденту", - сообщил Марат Ахметжанов.

Напомним, в ноябре в Кокшетау убили 22-летнего парня, который праздновал день бракосочетания в одном из заведений города. Полиция начала расследование.

Позже сообщалось, что преступление находится на контроле у руководства департамента полиции области. Также стало известно, что по поручению акима области ДП сформирует рейтинг заведений.

Ранее в октябре в одном из караоке-клубов Лисаковска произошла драка, в которой мужчину избили до смерти. Подозреваемый в преступлении арестован.

Отметим, согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы от 8 лет до пожизненного срока. Также лицо могут пожизненно лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфисковать имущество.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195597-ubiystvo-v-den-svadby-o-hode-sledstviya-rasskazal-akim-akmolinskoy-oblasti/

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