Мужчину до смерти избили в ночном клубе Лисаковска

В субботу в одном из караоке-клубов Лисаковска произошла драка, в которой мужчину избили до смерти. Подозреваемый в преступлении арестован, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию области.

В Instagram-аккаунте Lisakovsk.life появилась информация, что в караоке-клубе в субботу, 12 октября, около пяти утра произошла драка, которая закончилась трагически: в результате конфликта погиб 41-летний мужчина.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Костанайской области.

"По факту причинения телесных повреждений в одном из увеселительных заведений города Лисаковска, повлекших смерть человека, полицейскими начато досудебное расследование (ст. 106 ч. 3 УК).

22-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания и судом города Лисаковска санкционирован его арест. Проводятся все необходимые следственные мероприятия", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

Ранее в сентябре в Сети появилась информация о том, что в Туркестанской области были забиты до смерти мать и ее 15-летняя дочь. В полиции сообщили о задержании подозреваемого по "горячим следам".

В июле этого года в Сети появилась информация о том, что 19-летний парень до смерти избил девушку в Туркестанской области. В ДП региона сообщили, что подозреваемый задержан.

А в Атырауской области 17-летнего парня избили до смерти. Подозреваемого взяли под стражу.

Добавим, согласно статье 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.