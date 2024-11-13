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Молодого кокшетаусца убили в заведении в день бракосочетания

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Жених надевает кольцо невесте
Свадьба. Иллюстративное фото: Kenji Lau / Getty Images

В Кокшетау убили 22-летнего парня, который праздновал день бракосочетания в одном из заведений города. Полиция начала расследование, передает издание Sinegor.kz.

О произошедшем журналистам рассказали родные погибшего 22-летнег казахстанца. Они просят справедливого наказания для виновных

"Молодой человек, которому было всего 22 года, погиб в день своего бракосочетания. Родственники, в свою очередь, опасаются, что виновные могут избежать наказания. Поэтому хотелось бы, чтобы аким Акмолинской области, который некогда был главой МВД, взял это дело под свой контроль", - говорится в публикации издания.

В Департаменте полиции Акмолинской области подтвердили, что 12 ноября в одном из развлекательных заведений Кокшетау произошло убийство 22-летнего жителя села Красный Яр.

По данному факту полицейские проводят досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК. Подозреваемого уже задержали, он водворен в изолятор временного содержания.

Помимо этого, установлены и задержаны все участники конфликта - в отношении 6 человек проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК (хулиганство).

"Мы заверяем, что по указанным фактам будет проведено тщательное и объективное расследование. Ход следствия находится на контроле руководства", - сказал заместитель начальника департамента полиции региона полковник полиции Бахтияр Утекин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186534-molodogo-kokshetausca-ubili-v-zavedenii-v-den-brakosochetaniya/

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