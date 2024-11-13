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Убийство парня в день свадьбы в Кокшетау: аким дал поручения по увеселительным заведениям

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Қазақ тілінде оқу
Шар из ночного клуба
Шар в ночном клубе. Иллюстративное фото: pixabay

Вчера в одном из развлекательных заведений Кокшетау произошло убийство 22-летнего жителя села Красный Яр. По поручению акима области ДП сформирует рейтинг заведений, передает NUR.KZ.

Сегодня стало известно, что 12 ноября в одном из развлекательных заведений Кокшетау произошло убийство 22-летнего жителя села Красный Яр. Причем это был день бракосочетания молодого человека.

Проводится досудебное расследование. Подозреваемого уже задержали, он водворен в изолятор временного содержания. Также установлены и задержаны все участники конфликта - еще 6 человек.

Родные погибшего просят справедливого наказания для виновных. Они озвучили просьбу, чтобы аким Акмолинской области, "который некогда был главой МВД, взял это дело на свой контроль".

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в акимат Акмолинской области. Нам сообщили, что данное преступление уже находится на контроле у руководства департамента полиции области.

"С учетом того, что Акмолинская область является местом притяжения туристов, драки, а тем более убийства в развлекательных заведениях не допустимы.

Поэтому акимом области даны поручения уполномоченным государственным органам провести детальный анализ причин и условий совершения правонарушений", - сообщается в публикации.

Ранее акиматом была утверждена карта проблемных вопросов правопорядка в области.

По информации департамента полиции, в области насчитывается свыше 61 тыс. камер видеонаблюдения, интегрированных с ЦОУ и дежурными частями полиции, в том числе с функциями распознавания лиц и определения оставленных предметов.

"В рамках Концепции общественной безопасности департаментом полиции формируется рейтинг развлекательных заведений, который в ближайшее время будет опубликован.

В этой связи, если предприниматели не хотят стать антилидерами этого рейтинга, то должны повышать меры безопасности, усилить шумоизоляцию в жилых домах, улучшать сервис – обеспечить комфортный отдых для своих посетителей", - подчеркнули в пресс-службе акимата Акмолинской области.

Напомним, ранее в октябре в одном из караоке-клубов Лисаковска произошла драка, в которой мужчину избили до смерти. Подозреваемый в преступлении арестован.

Отметим, согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы от 8 лет до пожизненного срока. Также лицо могут пожизненно лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфисковать имущество.

Статья 293 УК РК предусматривает уголовное наказание за хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Согласно части 1 этой статьи, хулиганство наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Часть 2 этой же статьи предусматривает наказание за хулиганство, если оно: 

  1. совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 
  2. связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка; 
  3. совершено неоднократно; 
  4. совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта.

По этой части участникам драки грозит штраф в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2187006-ubiystvo-22-letnego-parnya-v-den-svadby-v-kokshetau-akim-dal-porucheniya-po-uveselitelnym-zavedeniyam/

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