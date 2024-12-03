Мужчина откликнулся на просьбу и потерял 6 млн тенге в Карагандинской области

Сотрудники полиции Абайского района Карагандинской области задержали 38-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве с использованием мобильного телефона, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники управления полиции Абайского района задержали 38-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве.

По данным правоохранителей, она обратилась к 63-летнему мужчине с просьбой одолжить ей мобильный телефон, объяснив, что ей срочно необходимо оплатить налог через банковское приложение.

Воспользовавшись доверием, злоумышленница похитила со счета 6 млн тенге, которые затем перевела на свой банковский счет.

В МВД отметили, что потерпевший обнаружил исчезновение средств только после того, как получил уведомление из банка о снятии крупной суммы.

Подозреваемая призналась в совершении преступления, все вещественные доказательства были изъяты. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Шахтинска задержали 42-летнюю женщину по подозрению в краже и мошенничестве. Сумма ущерба составила 565 тысяч тенге.

Помимо этого, житель Туркестанской области не мог разобраться с телефоном, поэтому ему "помогла" незнакомая женщина. Однако после мужчина узнал, что на него оформлен кредит.

А пожилая жительница Карагандинской области обнаружила пропажу поступившей пенсии. В краже денег подозревают помощницу женщины.