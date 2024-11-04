После прихода гостьи у карагандинца появился крупный кредит

Сотрудники полиции Шахтинска задержали 42-летнюю женщину по подозрению в краже и мошенничестве. Сумма ущерба составила 565 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники отдела полиции Шахтинска Карагандинской области установили и задержали по подозрению в краже 42-летнюю женщину.

По версии следствия, задержанная, находясь в гостях, похитила у виновника торжества мобильный телефон.

"Но на этом она не остановилась, оформив на 39-летнего потерпевшего кредит и присвоив денежные средства. Сумма ущерба составила 565 тысяч тенге", - отметили в МВД.

По данным полиции, подозреваемая дала признательные показания. Вещественное доказательство изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что более 20 жителей Астаны пострадали от мошенничества - на них оформляли кредиты через приложение. Ущерб составил 11 млн тенге, а подозреваемым стал несовершеннолетний.

А жительница Акмолинской области, введенная в заблуждение после нескольких телефонных звонков, взяла в банках пять кредитов и лишилась более 14 млн тенге. Личности и местонахождение подозреваемых в мошенничестве устанавливаются.