"Пусть все увидят": поведение водителя автобуса попало на видео в Актюбинской области

Пользователи возмутились поведением водителя автобуса, который неоднократно нарушал правила дорожного движения на трассе между Актобе и Хромтау. Департамент полиции пообещал привлечь нарушителя к ответственности, передает NUR.KZ.

Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe сообщили об опасном вождении водителя автобуса, который превышал скорость и создавал аварийные ситуации на дороге.

"Сегодня, 27.11.2024, по дороге Актобе - Хромтау рейсовый автобус неоднократно нарушал ПДД, превышал скорость, создал аварийную ситуацию. Можете выложить, пусть все увидят. Не только таксисты опасно водят", - написал один из подписчиков.

Департамент полиции Актюбинской области отреагировал на обращение и сообщил, что водитель автобуса будет привлечен к ответственности.

"Водитель автобуса будет привлечен к ответственности, также будет проведена профилактическая беседа с водительским составом предприятия", - пояснили в ведомстве.

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Ранее дорожно-транспортное происшествие с автобусом сняли на видео в Алматы. Водитель пассажирского автобуса №32 при развороте въехал в забор частного дома и задел газовую трубу. Предварительно, он был пьян.

Помимо этого, драка водителей прямо на трассе под Алматы попала на видео. На кадрах один из участников конфликта пытается в жесткой форме вытащить второго автолюбителя из машины, при этом периодически нанося удары кулаками. Отмечается, что действие происходило на трассе Алматы - Бишкек.