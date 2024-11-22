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Полицейского избили в астанинском кафе

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Мужчина сжал кулак
Кулак. Иллюстративное фото: Basak Gurbuz Derman/Getty Images

В Астане задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в избиении полицейского в одном из кафе, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным МВД, в Астане задержали мужчину, которого обвиняют в избиении сотрудника полиции ночью 21 ноября.

"Установлен 31-летний подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти в одном из увеселительных заведений города.

Так, молодой человек, находясь в кафе, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с другим посетителем заведения, который впоследствии перерос в драку. Увидев потасовку между двумя мужчинами возле заведения, сотрудник полиции решил разнять их. Тогда-то злоумышленник и применил насилие в отношение представителя власти.

Фигурант дал признательные показания. С ним проводятся необходимые следственные действия", - сказано в сообщении полиции.

На данный момент зарегистрировано уголовное дело, задержанный водворен в ИВС.

В начале октября этого года в Павлодаре осудили мужчин, избивших полицейского в одной из квартир. Он выбрался, использовав перцовый баллончик, а после вызвал подмогу.

Также в октябре водитель прищемил пальцы и протащил полицейского на двери авто в Алматинской области.

Согласно статье 380 УК РК, угроза или насильственные действия в отношении представителя власти наказываются:

  • штрафом в размере до 4 тыс. МРП (до 14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до тысячи часов;
  • либо ограничением свободы до семи лет;
  • либо лишением свободы до 15 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2191349-policeyskogo-izbili-v-astaninskom-kafe/

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