Полицейского избили в астанинском кафе
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В Астане задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в избиении полицейского в одном из кафе, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД Polisia.kz.
По данным МВД, в Астане задержали мужчину, которого обвиняют в избиении сотрудника полиции ночью 21 ноября.
"Установлен 31-летний подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти в одном из увеселительных заведений города.
Так, молодой человек, находясь в кафе, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с другим посетителем заведения, который впоследствии перерос в драку. Увидев потасовку между двумя мужчинами возле заведения, сотрудник полиции решил разнять их. Тогда-то злоумышленник и применил насилие в отношение представителя власти.
Фигурант дал признательные показания. С ним проводятся необходимые следственные действия", - сказано в сообщении полиции.
На данный момент зарегистрировано уголовное дело, задержанный водворен в ИВС.
В начале октября этого года в Павлодаре осудили мужчин, избивших полицейского в одной из квартир. Он выбрался, использовав перцовый баллончик, а после вызвал подмогу.
Также в октябре водитель прищемил пальцы и протащил полицейского на двери авто в Алматинской области.
Согласно статье 380 УК РК, угроза или насильственные действия в отношении представителя власти наказываются:
- штрафом в размере до 4 тыс. МРП (до 14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
- либо привлечением к общественным работам на срок до тысячи часов;
- либо ограничением свободы до семи лет;
- либо лишением свободы до 15 лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2191349-policeyskogo-izbili-v-astaninskom-kafe/