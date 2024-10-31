"Очнулся – нет денег": жителя Астаны избили и обокрали в одном из кафе
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Словесный конфликт между двумя посетителями кафе в Астане закончился дракой, после которой один из ее участников потерял сознание, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.
В Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны опубликовали информацию о драке, которая произошла в одном из заведений города. По данным ДП, в ходе драки один из участников потерял сознание, а когда очнулся, то понял, что у него нет денег.
"В полицию обратился житель столицы и сообщил о том, что после посещения кафе, у него пропало 830 тысяч тенге. Парень рассказал, что словесный конфликт с одним из клиентов, перерос в драку на улице. Во время потасовки потерпевший от полученного удара упал и потерял сознание. Очнувшись, он обнаружил, что из кармана пропали денежные средства", - рассказали в ДП.
Сообщается, что на сегодняшний день задержан 24-летний подозреваемый в краже, который признал свою вину, а деньги вернули владельцу.
Напомним, летом в Астане мужчину избили около клуба, после чего отобрали у него мобильный телефон. Подозреваемого задержали.
А в ноябре прошлого года в полицию Астаны обратилась девушка, которая заявила, что неизвестный мужчина избил и обокрал ее.
Добавим, что согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге);
- привлечением к общественным работам до 1200 часов; либо ограничением свободы до 7 лет;
- лишением свободы до 10 лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2180939-ochnulsya-net-deneg-zhitelya-astany-izbili-i-obokrali-v-odnom-iz-kafe/