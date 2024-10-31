"Очнулся – нет денег": жителя Астаны избили и обокрали в одном из кафе

Словесный конфликт между двумя посетителями кафе в Астане закончился дракой, после которой один из ее участников потерял сознание, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны опубликовали информацию о драке, которая произошла в одном из заведений города. По данным ДП, в ходе драки один из участников потерял сознание, а когда очнулся, то понял, что у него нет денег.

"В полицию обратился житель столицы и сообщил о том, что после посещения кафе, у него пропало 830 тысяч тенге. Парень рассказал, что словесный конфликт с одним из клиентов, перерос в драку на улице. Во время потасовки потерпевший от полученного удара упал и потерял сознание. Очнувшись, он обнаружил, что из кармана пропали денежные средства", - рассказали в ДП.

Сообщается, что на сегодняшний день задержан 24-летний подозреваемый в краже, который признал свою вину, а деньги вернули владельцу.

Напомним, летом в Астане мужчину избили около клуба, после чего отобрали у него мобильный телефон. Подозреваемого задержали.

А в ноябре прошлого года в полицию Астаны обратилась девушка, которая заявила, что неизвестный мужчина избил и обокрал ее.

Добавим, что согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге);

привлечением к общественным работам до 1200 часов; либо ограничением свободы до 7 лет;

лишением свободы до 10 лет.