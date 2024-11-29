Высказал критику: суд защитил право костанайца на свободу выражения мнения

В Костанайской области суд защитил право ответчика на свободу выражения мнения, которое он высказал под постом с рекламой продукции ТОО, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, ТОО обратилось с иском о защите деловой репутации в специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области.

Выяснилось, что в одном из сообществ в мессенджере WhatApp истец опубликовал рекламу своей продукции.

"В свою очередь ответчик опубликовал сообщение о том, что покупал продукцию истца и не смог осенью рассчитаться за купленный товар. В договоре купли-продажи за нарушение срока оплаты была предусмотрена чрезмерно большая неустойка в размере 50% от суммы долга.

Также в договоре оказалась арбитражная оговорка, которая позволила товариществу подать иск в арбитраж, то есть в частный суд. Договориться стороны не смогли. В итоге арбитраж взыскал с ответчика в полном объеме сумму долга и неустойку, плюс арбитражные расходы", - пояснили в суде.

Истец полагал, что опубликованная ответчиком информация является негативной и порочащей деловую репутацию ТОО.

Суд установил, что сведения, опубликованные в сообщении, не являются порочащими, поскольку соответствуют действительности. Опубликованным сообщением ответчик поделился опытом взаимодействия с истцом и допущенной ответчиком небрежности, невнимательности при заключении договора.

"Сообщение является критическим мнением ответчика и направлено на предостережение участников сообщества от ошибок, допущенных ответчиком. Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом", - отметили в суде.

В связи с этим суд отказал в удовлетворении иска о защите деловой репутации. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее жителя Костаная наказали за сообщение его 10-летнего сына в чате WhatsApp. Суд установил, что отец не выполняет обязанности по воспитанию своего ребенка, так как тот в мессенджере опубликовал информацию об угрозе нападения на школу.

А житель Восточно-Казахстанской области оказался в суде из-за ролика, который он разместил в TikTok. Его обвинили в унижении чести и достоинства другого лица. Однако суд установил, что в высказываниях отсутствовала негативная оценка, выраженная в неприличной форме.