Костанайца наказали за сообщение 10-летнего сына в чате WhatsApp

Жителя Костаная привлекли к ответственности за то, что его 10-летний сын разместил в чате в мессенджере WhatsApp сообщение о теракте в школе, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщает официальный сайт суда, в отношении мужчины административное дело по ч.1 ст.127 КоАП рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Костанайской области.

Суд установил, что отец не выполняет обязанности по воспитанию своего сына 2013 года рождения, ученика 4 класса.

"13 февраля 2024 года ребенок в WhatsApp в групповом чате "ГДЗ" (готовое домашнее задание, в котором состоят учащиеся 4-го класса) опубликовал информацию об угрозе нападения на КГУ "Школа-гимназия №3 отдела образования акимата Костаная", в результате чего было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.273 УК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - сообщили в суде.

Постановлением уполномоченного органа от 16 февраля 2024 года уголовное дело в отношении несовершеннолетнего прекратили за отсутствием состава уголовного правонарушения.

Правонарушитель свою вину признал. Как подчеркнули в суде, она полностью подтверждается собранными по делу доказательствами.

За неисполнение обязанностей по воспитанию своего несовершеннолетнего сына мужчина был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 36 920 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, в феврале стало известно, что в рассылке сообщений о теракте в школе Костаная заподозрили 10-летнего мальчика. По данным следствия, в соцсети он увидел публикацию с тематикой терроризма, скопировал текст и смонтировал фото, которое после разослал одноклассникам по WhatsAрр.

Отметим, что по ст.273 УК РК заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно ч.1 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).