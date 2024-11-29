Павлодарцу вернули его деньги

Жителю Павлодарской области вернули украденные у него деньги. Мужчина выразил благодарность за оперативное раскрытие преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на имя начальника ДП Павлодарской области Василия Скляра поступило благодарственное письмо от жителя села Приреченское Актогайского района.

Мужчина выразил признательность и благодарность сотрудникам полиции Актогайского района Олжасу Шухметову, Ердаулету Макимову и Дархану Сульбаеву за проявленный профессионализм в расследовании уголовного дела по факту кражи денег.

"Благодаря скрупулезности, профессиональной дотошности, особенному вниманию к деталям, а также неравнодушию полицейским удалось в максимально короткий срок найти подозреваемого в краже и вернуть денежные средства", - написал сельчанин.

Ранее жительница Павлодарской области выразила благодарность сотруднику криминальной полиции за поиск мошенников и содействие в возврате денег ее племяннику. Женщина отметила оперативность работы полицейского.

Жительница Павлодара также поблагодарила полицейских за раскрытие интернет-мошенничества. Горожанка сообщила, что стражи порядка проделали огромную работу и вернули ей украденные деньги.