Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Павлодарцу вернули его деньги

Опубликовано:

Сотрудники полиции
Сотрудники полиции. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жителю Павлодарской области вернули украденные у него деньги. Мужчина выразил благодарность за оперативное раскрытие преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на имя начальника ДП Павлодарской области Василия Скляра поступило благодарственное письмо от жителя села Приреченское Актогайского района.

Мужчина выразил признательность и благодарность сотрудникам полиции Актогайского района Олжасу Шухметову, Ердаулету Макимову и Дархану Сульбаеву за проявленный профессионализм в расследовании уголовного дела по факту кражи денег.

"Благодаря скрупулезности, профессиональной дотошности, особенному вниманию к деталям, а также неравнодушию полицейским удалось в максимально короткий срок найти подозреваемого в краже и вернуть денежные средства", - написал сельчанин.

Ранее жительница Павлодарской области выразила благодарность сотруднику криминальной полиции за поиск мошенников и содействие в возврате денег ее племяннику. Женщина отметила оперативность работы полицейского.

Жительница Павлодара также поблагодарила полицейских за раскрытие интернет-мошенничества. Горожанка сообщила, что стражи порядка проделали огромную работу и вернули ей украденные деньги.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2194259-pavlodarcu-vernuli-ego-dengi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie