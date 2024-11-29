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Эзотерика

За убийство женщины и ее двоих детей казахстанца приговорили к пожизненному сроку

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: choochart choochaikupt/Getty Images

Сегодня, 28 ноября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области вынесли приговор казахстанцу, обвиняемому в убийстве женщины и детей, передает "Мой город".

Мужчина обвинялся в убийстве двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью, способом, опасным для жизни других людей, в условиях чрезвычайной ситуации, а также в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества и нарушении неприкосновенности жилища. 

Судья признала подсудимого виновным и приговорила его в совокупности совершенных преступлений к пожизненному лишению свободы.

Кроме того, он должен выплатить 30 млн тенге (по 15 млн матери погибшей и отцу погибших детей) морального вреда, и более 6 млн тенге материальной компенсации за ущерб, причиненный при поджоге квартиры.

Подсудимый с приговором был не согласен и высказывал недовольство нецензурной бранью, отмечают авторы статьи. 

Согласно материалам дела, погибшая развелась с мужем, от которого у нее было двое детей (сын и дочь) в 2022 году. Позже она начала встречаться с подсудимым, но за месяц до трагедии они расстались.

Выяснилось, что в марте 2024 года женщина обращалась в полицию из-за угроз возлюбленного. Мужчина уже тогда угрожал облить ее бензином и поджечь. Позже они примирились, но уже не встречались. 

За пару дней до убийства погибшая познакомилась в соцсетях с Б. Ему она рассказала, что бывший возлюбленный приходил к ней с ножом и угрожал ее убить. В тот вечер Б. сам решил приехать к дому погибшей и поговорить с подсудимым. Женщина его отговаривала, но он все же приехал и у подъезда поговорил с подсудимым, мужчины даже как-будто пришли к согласию. 

Но погибшая, зная подсудимого, опасаясь за свою жизнь, попросила Б. остаться с ней и ее детьми. По версии суда, они не встречались.

Около двух часов ночи мужчина влез в квартиру через окно, он увидел спящих в зале детей. Мужчина вышел из квартиры и в ближайшем АЗС купил 5 литров бензина, по пути он срывал листовки с объявлениями. С ними он вернулся в квартиру, где облил все бензином и поджег.

Крики и плач детей слышали соседи, они длились около пяти минут. Погибшая получила 90% ожогов тела, но смогла сказать медикам и полицейским, кто ее поджег. Б. выпрыгнул в окно и получил травмы. 

Во время суда подсудимый говорил, что был в состоянии аффекта и помнит лишь, как входил в квартиру, а баклажку с бензином якобы оставил в подъезде. Но эти слова не нашли своего подтверждения.

Отмечается, что подсудимый не признал свою вину, не просил прощения у родственников погибших, материл, проклинал и оскорблял свидетелей, экспертов, представителей суда.

Напомним, в апреле этого года мы писали о задержании подозреваемого по делу о гибели детей при пожаре в квартире в Атырауской области. Пострадавшие при этом пожаре женщина и мужчина на тот момент были доставлены в реанимацию. Отмечалось, что полиция рассматривает версию умышленного поджога из-за найденной емкости с остатками горючего.

Добавим, ранее в конце октября СМУС Карагандинской области вынес приговор мужчине, который на глазах у родных детей смертельно ранил их мать, с которой был в разводе. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы и выплаты потерпевшей стороне 20 млн тенге.

Также в конце мая в Алматинской области был вынесен приговор обвиняемому в убийстве женщины и ее двоих детей, умышленном поджоге их дома и краже имущества. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2194010-za-ubiystvo-zhenshchiny-i-ee-dvoih-detey-kazahstanca-prigovorili-k-pozhiznennomu-sroku/

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