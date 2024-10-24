Женщину убили на глазах у детей в Караганде: обвиняемому вынесли приговор

СМУС Карагандинской области вынес приговор мужчине, который на глазах у родных детей смертельно ранил их мать, с которой был в разводе, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Резонансное уголовное дело рассмотрела судья Самал Аринова. С самого первого слушания подсудимый вину не отрицал. Он заявил о чистосердечном раскаянии.

Потерпевшая сторона просила суд максимального наказания для мужчины в виде 15 лет лишения свободы. Также они просили взыскать с него 30 миллионов тенге за моральный вред, причиненный детям.

Прокурор запросил для подсудимого 13 лет лишения свободы в колонии средней безопасности. В суде установлено, что он ранее к уголовной ответственности не привлекался.

"Суд приговорил подсудимого признать виновным в совершении убийства (статья 99 часть 1 УК РК) и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Взыскать с осужденного в пользу потерпевшей моральный вред в размере 20 миллионов тенге", - огласила приговор судья Самал Аринова.

Осужденный должен выплатить потерпевшей стороне 20 миллионов тенге в течение шести месяцев. В противном случае эта сумма будет взыскана с него принудительно, добавила судья. Также с него взысканы расходы на проведение судебных экспертиз.

Напомним, в апреле этого года в Караганде женщина была убита на глазах у двоих детей. Полиция арестовала ее экс-супруга, с которым она была в разводе более 10 лет.

В вечер убийства дети погибшей звонили в полицию и просили о помощи. Приехавшие стражи порядка приняли заявление, но уехали, оставив мужчину вместе с женщиной и детьми.

Позже по данному факту в отношении сотрудников полиции было начато служебное расследование.