Двое детей погибли в пожаре в Атырауской области: задержан подозреваемый в убийстве

Полиция рассматривает версию умышленного поджога в квартире в поселке Индербор Атырауской области, где погибли двое детей. Задержан подозреваемый, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Напомним, сегодня, 25 апреля, в 05:40 в поселке Индербор Индерского района поступило сообщение о том, что загорелась одна из квартир жилого дома.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, квартира уже полностью сгорела. В спальне обнаружили тела погибших детей 10 и 7 лет. А их 28-летняя мать детей и 30-летний мужчина были найдены в бессознательном состоянии и доставлены в реанимационное отделение районной больницы

При этом следственно-оперативная группа районного отдела полиции установила на месте происшествия емкость с остатками горючего.

"31-летний мужчина, который приобрел емкость с бензином на ближайшей АЗС, обнаружен с помощью видеокамер. Он оказался знакомым потерпевшей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый по горячим следам незамедлительно задержан по пути следования в город Уральск и водворен в изолятор временного содержания", – рассказали стражи порядка.

Сейчас в отношении подозреваемого зарегистрировано уголовное дело по подозрению в убийстве.

Добавим, что согласно статье 99 Уголовного кодекса РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

При этом убийство:

двух или более лиц;

лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

совершенное с особой жестокостью;

совершенное способом, опасным для жизни других людей;

совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;

из хулиганских побуждений;

совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;

совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;

совершенное неоднократно;

заведомо несовершеннолетнего лица;

совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, согласно третьей части данной статьи, убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.