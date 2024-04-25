Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Двое детей погибли в пожаре в Атырауской области: задержан подозреваемый в убийстве

Опубликовано:

Полицейские возле дома в Индерборе
Полицейские возле дома в Индерборе. Кадр из видео: instagram.com/police.atyrau

Полиция рассматривает версию умышленного поджога в квартире в поселке Индербор Атырауской области, где погибли двое детей. Задержан подозреваемый, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Напомним, сегодня, 25 апреля, в 05:40 в поселке Индербор Индерского района поступило сообщение о том, что загорелась одна из квартир жилого дома.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, квартира уже полностью сгорела. В спальне обнаружили тела погибших детей 10 и 7 лет. А их 28-летняя мать детей и 30-летний мужчина были найдены в бессознательном состоянии и доставлены в реанимационное отделение районной больницы

При этом следственно-оперативная группа районного отдела полиции установила на месте происшествия емкость с остатками горючего.

"31-летний мужчина, который приобрел емкость с бензином на ближайшей АЗС, обнаружен с помощью видеокамер. Он оказался знакомым потерпевшей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый по горячим следам незамедлительно задержан по пути следования в город Уральск и водворен в изолятор временного содержания", – рассказали стражи порядка.

Сейчас в отношении подозреваемого зарегистрировано уголовное дело по подозрению в убийстве.

Добавим, что согласно статье 99 Уголовного кодекса РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

При этом убийство:

  • двух или более лиц;
  • лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;
  • лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
  • женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
  • совершенное с особой жестокостью;
  • совершенное способом, опасным для жизни других людей;
  • совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;
  • из хулиганских побуждений;
  • совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;
  • по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;
  • совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;
  • совершенное неоднократно;
  • заведомо несовершеннолетнего лица;
  • совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, согласно третьей части данной статьи, убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2091392-dvoe-detey-pogibli-v-pozhare-v-atyrauskoy-oblasti-zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.