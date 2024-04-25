Двое детей погибли в пожаре в Атырауской области: задержан подозреваемый в убийстве
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Полиция рассматривает версию умышленного поджога в квартире в поселке Индербор Атырауской области, где погибли двое детей. Задержан подозреваемый, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Напомним, сегодня, 25 апреля, в 05:40 в поселке Индербор Индерского района поступило сообщение о том, что загорелась одна из квартир жилого дома.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, квартира уже полностью сгорела. В спальне обнаружили тела погибших детей 10 и 7 лет. А их 28-летняя мать детей и 30-летний мужчина были найдены в бессознательном состоянии и доставлены в реанимационное отделение районной больницы
При этом следственно-оперативная группа районного отдела полиции установила на месте происшествия емкость с остатками горючего.
"31-летний мужчина, который приобрел емкость с бензином на ближайшей АЗС, обнаружен с помощью видеокамер. Он оказался знакомым потерпевшей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый по горячим следам незамедлительно задержан по пути следования в город Уральск и водворен в изолятор временного содержания", – рассказали стражи порядка.
Сейчас в отношении подозреваемого зарегистрировано уголовное дело по подозрению в убийстве.
Добавим, что согласно статье 99 Уголовного кодекса РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.
При этом убийство:
- двух или более лиц;
- лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;
- лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
- женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
- совершенное с особой жестокостью;
- совершенное способом, опасным для жизни других людей;
- совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
- из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;
- из хулиганских побуждений;
- совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;
- по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;
- совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;
- совершенное неоднократно;
- заведомо несовершеннолетнего лица;
- совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –
наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.
Кроме того, согласно третьей части данной статьи, убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2091392-dvoe-detey-pogibli-v-pozhare-v-atyrauskoy-oblasti-zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve/