Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Женщину с двумя детьми убили и сожгли: обвиняемого осудили в Алматинской области

Опубликовано:

Пожар с огнеборцами
Пожар. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматинской области вынесен приговор обвиняемому в убийстве женщины и ее двоих детей, умышленном поджоге их дома и краже имущества, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Верховного суда РК, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве женщины и ее двоих детей, умышленном поджоге их дома с целью сокрытия преступления и краже имущества (п.п.1, 3, 5, 10, 13 ч.2 ст.99, ч.3 ст.99, ч.1 ст.188, п.2 ч.3 ст. 202 УК).

Судом установлено, что подсудимый в алкогольном опьянении с применением ножа совершил убийство своей сожительницы и двух ее несовершеннолетних детей. После запер дверь дома снаружи и скрылся. Днем позже он вернулся на место преступления, похитил принадлежащие потерпевшей 40 тысяч тенге и с целью сокрытия следов убийства поджег их дом.

Вина подсудимого была полностью доказана материалами дела: показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, другими доказательствами, подтвержденными и исследованными в суде.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что женщину с двумя детьми убили и подожгли их дом в Алматинской области. В ДЧС региона рассказали, что выезжали по вызову в село Жапек батыра Илийского района в дачное общество "Береке". В ходе тушения пожара на месте были обнаружены тела женщины 1981 года рождения и детей 2010, 2016 годов рождения с признаками насильственной смерти.

В полиции данный факт зарегистрировали по ст.99 УК РК (Убийство). В преступлении заподозрили сожителя погибшей женщины. Спустя несколько дней мужчину задержали в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108946-zhenshchinu-s-dvumya-detmi-ubili-i-sozhgli-obvinyaemogo-osudili-v-almatinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.