Женщину с двумя детьми убили и сожгли: обвиняемого осудили в Алматинской области

В Алматинской области вынесен приговор обвиняемому в убийстве женщины и ее двоих детей, умышленном поджоге их дома и краже имущества, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Верховного суда РК, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве женщины и ее двоих детей, умышленном поджоге их дома с целью сокрытия преступления и краже имущества (п.п.1, 3, 5, 10, 13 ч.2 ст.99, ч.3 ст.99, ч.1 ст.188, п.2 ч.3 ст. 202 УК).

Судом установлено, что подсудимый в алкогольном опьянении с применением ножа совершил убийство своей сожительницы и двух ее несовершеннолетних детей. После запер дверь дома снаружи и скрылся. Днем позже он вернулся на место преступления, похитил принадлежащие потерпевшей 40 тысяч тенге и с целью сокрытия следов убийства поджег их дом.

Вина подсудимого была полностью доказана материалами дела: показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, другими доказательствами, подтвержденными и исследованными в суде.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что женщину с двумя детьми убили и подожгли их дом в Алматинской области. В ДЧС региона рассказали, что выезжали по вызову в село Жапек батыра Илийского района в дачное общество "Береке". В ходе тушения пожара на месте были обнаружены тела женщины 1981 года рождения и детей 2010, 2016 годов рождения с признаками насильственной смерти.

В полиции данный факт зарегистрировали по ст.99 УК РК (Убийство). В преступлении заподозрили сожителя погибшей женщины. Спустя несколько дней мужчину задержали в Алматы.