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Ущерб на 437 млн тенге: задержание группы мужчин на юге Казахстана показали на видео

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Задержание подозреваемых в краже гравия
Задержание подозреваемых. Фото: Polisia.kz

В Туркестанской области задержали четырех подозреваемых в незаконной добыче гравия, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным МВД, в Туркестанской области полицейские пресекли действия группы, осуществлявшей незаконную добычу гравия.

"Полицейские пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконным недропользованием на территории Келесского района Туркестанской области. Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области задержали четырех подозреваемых, которые самовольно осуществляли реализацию полезных ископаемых (гравия). Причиненный ущерб составил более 437 млн тенге", - рассказали в МВД.

Сообщается, что в ходе обысков правоохранители изъяли у подозреваемых один экскаватор, один погрузчик, четыре грузовых автомобиля и другие вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе мы писали, что в Алматинской области землепользователь не использовал земельный участок сельскохозяйственного назначения в соответствии с его назначением. Вместо этого предприятие занималось добычей полезных ископаемых.

В мае этого года в Енбекшиказахском районе Алматинской области на территории одного из карьеров полиция установила незаконную добычу полезных ископаемых. Сообщалось, что мужчины самовольно добывали полезные ископаемые в зоне месторождения вдоль одной из рек региона, ущерб превысил 122 млн тенге.

Добавим, что согласно ст.334 УК РК самовольное пользование недрами, а равно самовольная добыча полезных ископаемых, совершенные: 

1) преступной группой; 

2) на особо охраняемых природных территориях; 

3) с причинением особо крупного ущерба, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2193959-zaderzhanie-podozrevaemyh-v-nezakonnoy-dobyche-poleznyh-iskopaemyh-pokazali-v-mvd/

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