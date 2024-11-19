Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Четырех казахстанцев осудили за миллионные долги перед детьми

Опубликовано:

Девушка держит в руках конверт
Алименты. Иллюстративное фото: Motortion/Getty Images

В Кызылординской области наказали 4 должников по алиментам, которые в общем задолжали своим детям более 8 млн тенге, передает NUR.KZ cо ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на сайте прокуратуры Кызылординской области, в Аральском районе к уголовной ответственности привлекли 4 злостных должников, уклоняющиеся от обязанностей по выплате алиментов более 3 месяцев.

"Общая задолженность вышеуказанных 4 должников составляет 8,1 млн тенге. Злостные неплательщики алиментов за уклонение от исполнения своих обязанностей по уплате алиментов неоднократно привлекались к административной ответственности.

 Подсудимые полностью признали свою вину, приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Кызылординской области должникам назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы", - сказано в сообщении.

С начала года к административной ответственности в области привлечено 16 должников, взыскано алиментов на сумму более 8 млн тенге.

Напомним, ранее казахстанка обратилась в суд со взысканием алиментов на содержание детей с их бабушки по линии отца. Суд в иске отказал.

Добавим, в октябре текущего года депутат Жанна Асанова предложила изменить механизм расчета алиментов, поскольку некоторые родители занижают свою зарплату и платят ребенку минимум.

Отметим, согласно положениям кодекса "О браке (супружестве) и семье", алименты - денежное или материальное содержание, которое одно лицо обязано предоставить другому лицу, имеющему право на его получение.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189564-zadolzhali-bolee-8-mln-tenge-kazahstancev-osudili-za-nevyplatu-alimentov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie