Четырех казахстанцев осудили за миллионные долги перед детьми

В Кызылординской области наказали 4 должников по алиментам, которые в общем задолжали своим детям более 8 млн тенге, передает NUR.KZ cо ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на сайте прокуратуры Кызылординской области, в Аральском районе к уголовной ответственности привлекли 4 злостных должников, уклоняющиеся от обязанностей по выплате алиментов более 3 месяцев.

"Общая задолженность вышеуказанных 4 должников составляет 8,1 млн тенге. Злостные неплательщики алиментов за уклонение от исполнения своих обязанностей по уплате алиментов неоднократно привлекались к административной ответственности.

Подсудимые полностью признали свою вину, приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Кызылординской области должникам назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы", - сказано в сообщении.

С начала года к административной ответственности в области привлечено 16 должников, взыскано алиментов на сумму более 8 млн тенге.

Напомним, ранее казахстанка обратилась в суд со взысканием алиментов на содержание детей с их бабушки по линии отца. Суд в иске отказал.

Добавим, в октябре текущего года депутат Жанна Асанова предложила изменить механизм расчета алиментов, поскольку некоторые родители занижают свою зарплату и платят ребенку минимум.

Отметим, согласно положениям кодекса "О браке (супружестве) и семье", алименты - денежное или материальное содержание, которое одно лицо обязано предоставить другому лицу, имеющему право на его получение.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.