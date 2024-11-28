"Нет желания оправдываться": акима задержали пьяным за рулем в Павлодарской области

Акима Калкаманского сельского округа задержали выпившим за рулем служебной машины в Аксу Павлодарской области. Тилеугали Кендебай ездил по городу ранним утром в выходной день, передает корреспондент NUR.KZ.

Полицейские задержали акима Калкаманского сельского округа в Аксу ранним утром 26 октября, в 5.40. Тилеугали Кендебай прятаться не стал, в суде пояснил, что действительно сел за руль выпившим.

"Согласно медосвидетельствованию Кендебай находился в состоянии легкого опьянения. В октябре 2024 года постановлением Аксуского городского суда Кендебай был арестован на 15 суток и лишен права управления транспортом на 7 лет", - сообщил главный специалист Департамента по делам госслужбы по Павлодарской области Мурат Баймолдинов.

Вопрос рассмотрели на Совете по этике, куда пригласили и самого акима сельского округа. Только вот Тилеугали Кендебай оправданий искать не стал.

"За то, что произошло в этот день, нет желания оправдываться. Все признаю полностью. Больше нечего сказать", - пояснил аким Калкаманского сельского округа.

Члены Совета по этике в ответ также оказались не многословны. Они единогласно проголосовали за рекомендацию уволить чиновника с должности.

Ранее руководителя управления ветеринарии Павлодарской области застали в служебном автомобиле в нерабочее время. Чиновника увидели возле торгового дома. Члены Совета по этике отнеслись снисходительно к этой ситуации. Они рекомендовали назначить чиновнику дисциплинарное наказание в виде замечания.

Также в Павлодарской области руководителя казначейства Успенского района уличили в продаже бутылки водки после девяти часов вечера. Случай разобрали на Совете по этике, где департаменту казначейства области рекомендовали вынести чиновнице предупреждение о неполном служебном соответствии.