Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Чиновницу уличили в незаконной торговле водкой в Павлодарской области

Опубликовано:

Женщина в деловом костюме
Чиновница. Иллюстративное фото: Martin Barraud / Getty Images

В Павлодарской области наказали продавшую спиртное после 9 вечера главу районного казначейства. Дело рассматривал областной совет по этике, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, руководителя районного казначейства уличили в продаже пол-литровой бутылки водки на вынос в одном из кафе села Успенка в августе.

В этот день, согласно судебным материалам, женщина передала спиртное после девяти вечера. Кафе принадлежит ее другу, которому сельчанка иногда помогает. 

"Суду показала, что иногда помогает получать по накладным товар от поставщиков, в том числе алкогольную продукцию, так как ее друг является инвалидом первой группы, [он] нуждается в посторонней помощи", - следует из постановления Успенского районного суда. 

В документе отражено, что ранее кафе уже нарушало правила торговли алкоголем и несло за это административную ответственность. Августовский случай в суде рассматривали по ст.13 и п.5 ч.1 ст.50 Закона "О госслужбе РК".

Случай разобрали и на совете по этике, где департаменту казначейства области рекомендовали вынести главе казначейства Успенского района предупреждение о неполном служебном соответствии.

Добавим, что по ч.3 ст.200 КоАП РК розничная реализация алкогольной продукции, за исключением реализации в ресторанах, барах и кафе, а также на пассажирских воздушных судах, пассажирских судах морского транспорта, в вагонах-ресторанах пассажирских поездов, с объемной долей этилового спирта свыше 30 процентов с 21 до 12 часов следующего дня влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП (36 920 тенге), на субъектов малого предпринимательства - в размере 40 МРП (147 680 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 80 МРП (295 360 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 120 МРП (443 040 тенге), с приостановлением действия лицензии. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2184545-chinovnicu-ulichili-v-nezakonnoy-torgovle-vodkoy-v-pavlodarskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie