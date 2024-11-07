Чиновницу уличили в незаконной торговле водкой в Павлодарской области

В Павлодарской области наказали продавшую спиртное после 9 вечера главу районного казначейства. Дело рассматривал областной совет по этике, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, руководителя районного казначейства уличили в продаже пол-литровой бутылки водки на вынос в одном из кафе села Успенка в августе.

В этот день, согласно судебным материалам, женщина передала спиртное после девяти вечера. Кафе принадлежит ее другу, которому сельчанка иногда помогает.

"Суду показала, что иногда помогает получать по накладным товар от поставщиков, в том числе алкогольную продукцию, так как ее друг является инвалидом первой группы, [он] нуждается в посторонней помощи", - следует из постановления Успенского районного суда.

В документе отражено, что ранее кафе уже нарушало правила торговли алкоголем и несло за это административную ответственность. Августовский случай в суде рассматривали по ст.13 и п.5 ч.1 ст.50 Закона "О госслужбе РК".

Случай разобрали и на совете по этике, где департаменту казначейства области рекомендовали вынести главе казначейства Успенского района предупреждение о неполном служебном соответствии.

Добавим, что по ч.3 ст.200 КоАП РК розничная реализация алкогольной продукции, за исключением реализации в ресторанах, барах и кафе, а также на пассажирских воздушных судах, пассажирских судах морского транспорта, в вагонах-ресторанах пассажирских поездов, с объемной долей этилового спирта свыше 30 процентов с 21 до 12 часов следующего дня влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП (36 920 тенге), на субъектов малого предпринимательства - в размере 40 МРП (147 680 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 80 МРП (295 360 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 120 МРП (443 040 тенге), с приостановлением действия лицензии.