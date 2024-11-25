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В квартиру девушки проникли в Темиртау

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Планшет
Планшет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Полицейские Карагандинской области задержали подозреваемого в краже планшета, сумма ущерба составила 400 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 35-летнего мужчину, подозреваемого в хищении планшета, задержали полицейские в Темиртау.

По версии следствия, задержанный проник в квартиру 30-летней потерпевшей и похитил планшет.

Сумма ущерба составила 400 тысяч тенге.

"Подозреваемый дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято", - отметили в полиции.

Напомним, несколько дней назад сотрудники полиции Темиртау задержали 28-летнего мужчину. Он подозревается в проникновении в квартиру 56-летней женщины и хищении ноутбука.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2191929-v-kvartiru-devushki-pronikli-v-temirtau/

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