Костанайцу, незаконно заработавшему 5 млрд тенге, заменили условный срок на реальный

В Костанайской области двум осужденным за незаконную предпринимательскую деятельность, заработавшим на двоих 7 млрд тенге, пересмотрели приговоры, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрела апелляционное ходатайство прокурора, апелляционные жалобы осужденного и его адвоката на приговор суда №2 Костаная от 15 апреля 2024 года.

Коллегия изменила приговор суда первой инстанции с вынесением нового решения.

"Подсудимый признан виновным в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, без обязательной для такой деятельности лицензии, а равно занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере по обороту необеспеченных цифровых активов Tether USDT, TRON TRX, Ethereum с получением незаконного дохода в сумме более 753 млн тенге, а также в реализации безналичной иностранной валюты (EUR, USD, RUB) на платформах иностранных платежных систем Nixmoney, Qiwi, Perfect Money, Payeer, ADVCASH с получением незаконного дохода в сумме более 585 млн тенге", - установила судебная коллегия.

Общая сумма дохода от преступной деятельности, связанной с оборотом (реализацией) необеспеченных цифровых активов Bitcoin BTC, Litecoin LTC, Tether USDT, TRON TRX, Ethereum и обменом (куплей-продажей) иностранной валюты (EUR, USD, RUB) на платформах иностранных платежных систем Nixmoney, Qiwi, Perfect Money, Payeer, ADVCASH была признана в размере более 2 млрд тенге.

Осужденному по п.2 ч.2 ст.214 УК назначили 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с конфискацией имущества.

В доход государства обращен автомобиль Hyundai Tucson 2021 года выпуска. Осужденного также лишили права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, цифрового майнинга, сроком на 7 лет.

Иск прокурора судом удовлетворен в полном объеме - с осужденного взыскан в доход государства доход, полученный в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности, в сумме более 2 млрд тенге.

В остальной части приговор был оставлен без изменения.

"Судебная коллегия, исследовав собранные по делу доказательства, пришла к выводу, что приговором суда первой инстанции необоснованно исключена часть обвинения, которая сводится к спору в терминологии и толковании некоторых понятий, отличающихся от закрепленного в нормах права", - пояснили в апелляции.

Суд установил, что подсудимый, являясь физическим лицом, без открытия валютных счетов и наличия государственной лицензии использовал платежные системы, не аккредитованные в Казахстане, по обмену иностранный валюты, скрывая используемый им вид деятельности. Сами платежные системы являются лишь способом осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с обменом иностранной валюты.

Также судебной коллегией по уголовным делам Костанайского областного суда было рассмотрено другое дело в апелляции - ходатайство прокурора и апелляционная жалоба адвоката осужденного на приговор суда №2 Костаная от 22 апреля 2024 года.

Коллегия также изменила приговор суда первой инстанции и вынесла новый обвинительный апелляционный приговор.

"Признана общая сумма дохода от преступной деятельности Е., связанной с оборотом (реализацией) необеспеченных цифровых активов Bitcoin BTC, Litecoin LTC, Tether USDT, TRON TRX, Ethereum и обменом (куплей-продажей) иностранной валюты (EUR, USD, RUB) на платформах иностранных платежных систем Nixmoney, Qiwi, Perfect Money, Payeer, ADVCASH в размере более 5 млрд тенге", - установила судебная коллегия.

Осужденному по п.2 ч.2 ст.214 УК наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года изменили на лишение свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Также ему увеличили срок дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, цифрового майнинга на 7 лет.

Гражданский иск прокурора удовлетворен в полном объеме - с подсудимого взыскан в доход государства доход, полученный в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности, в сумме более 5 млрд тенге.

В соответствии со ст.48 УК конфискованы в доход государства:

необеспеченные цифровые активы в размере 60 015 USDT, находящиеся на балансе криптовалютного кошелька;

автомашина марки Subaru Forester 2021 года выпуска;

денежные средства в сумме 10 072 440 тенге, находящиеся на расчетном счете подсудмого.

Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Напомним, в апреле россиянин предстал перед судом в Костанае за занятие запрещенным видом предпринимательской деятельности с июля 2020 года по июнь 2022 год. Тогда суд посчитал, что он извлек доход на сумму более 357 млн тенге, и приговорил его к 2 годам ограничения свободы.

Ранее в Костанае осудили другого гражданина Российской Федерации за незаконное предпринимательство. Про информации суда, занимаясь запрещенным видом предпринимательской деятельности, он получил доход свыше 1,2 млрд тенге. Мужчине назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Отметим, что по п.2 ч.2 ст.214 УК РК осуществление предпринимательской деятельности, банковской деятельности (банковских операций), микрофинансовой или коллекторской деятельности без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности лицензии либо с нарушением законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, а равно занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере или производством, хранением, перевозкой либо сбытом подакцизных товаров в значительных размерах, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.