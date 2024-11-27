Костанаец оказался в полиции, увидев в стекле свое отражение (видео)

В Костанае осудили мужчину, которому не понравилось свое отражение, поэтому он разбил стекло одного из зданий, тем самым повредив госимущество. Горожанину назначили штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebook, инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения центра оперативного управления.

"Мужчина, проведя время в кафе с друзьями, шел мимо здания и, увидев свое отражение в стекле, умышленно разбил его. После этого он попытался скрыться через дворы", - рассказали в ДП Костанайской области.

После сообщения от охранника здания полиция задержала 31-летнего мужчину и поместила его в камеру временного задержания до суда.

Суд назначил нарушителю штраф на сумму 185 тыс. тенге за повреждение имущества. Также он компенсировал ущерб, выплатив 80 тыс. тенге организации.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Ранее перед судом предстал житель Астаны, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде жилого дома пнул ногой стену и повредил кафельную плитку. Ущерб от этих действий превысил 142 тыс. тенге. Мужчине назначили административный арест сроком на 20 суток.

Также в столице вандалы повредили дверь университета, стекло в дежурной части полиции и чужие автомобили. Всех нарушителей нашли и привлекли к ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.