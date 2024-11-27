Замначальника режимного отдела осудили в Караганде за пытки заключенного

Заместитель начальника режимного отдела учреждения УИС осужден в Караганде за пытки заключенного и приговорен к двум годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор заместителю начальника режимного отдела учреждения ДУИС по Карагандинской области и области Ұлытау за совершение пыток в отношении осужденного.

Сотрудник признан виновным по ч.2 ст.146 УК РК и приговорен к двум годам лишения свободы.

Ему также запрещено занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение трех лет.

Осужденный лишен специального звания "майор юстиции", также ему назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим.

Досудебное расследование проводилось управлением досудебного расследования прокуратуры Карагандинской области.

Приговор не вступил в законную силу.

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Ранее сообщалось, что в области Ұлытау вынесли приговор семи сотрудникам системы КУИС и четырем военнослужащим по делу о применении пыток к 11 осужденным. Приговором суда начальник учреждения №62 и его заместитель по режиму приговорены к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Остальным пяти сотрудникам учреждения и 4 военнослужащим назначены наказания от 4 до 4,5 лет лишения свободы.

Помимо этого, суд в Караганде вынес приговор старшему оперуполномоченному ДУИС за совершение пыток в отношении осужденного. Сотрудник был признан виновным по ч.2 ст.146 УК РК и приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.