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Житель Тараза продал свой Lexus, а потом добился возврата авто

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Руль Lexus
Lexus. Иллюстративное фото: pixabay.com

Житель Тараза продал автомобиль Lexus в 2020 году, но до сих пор не получил все деньги за машину. Ему вернули авто, оказавшееся у мошенников, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску гражданина к двум ТОО о признании недействительными договоров купли-продажи и об истребовании имущества рассмотрели в Таразском городском суде.

Выяснилось, что в январе 2020 года житель Тараза заключил с ТОО договор купли-продажи автомобиля Lexus. Товарищество получило машину и обязалось оплатить за нее 6,2 млн тенге в рассрочку.

"В тот же день мужчина внес в другое ТОО вклад в размере 730 тыс. тенге, надеясь, что эта сумма, как обещано по договору, вырастет в 2 раза. Однако на сегодняшний день деньги по депозиту возвращены не были, как и сумма за автомобиль", - рассказали в суде.

Суд установил, что в последующем автомобиль шесть раз был зарегистрирован с новым госномером на новых владельцев.

Вступившим в законную силу приговором суда № 2 Актобе от 26 августа 2022 года учредители и сотрудники двух ТОО были признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой, незаконном предпринимательстве и мошенничестве в особо крупном размере.

"Учитывая вышеуказанные обстоятельства, судом в пользу истца с одного ТОО истребован автомобиль Lexus, с другого ТОО взыскано 730 тыс. тенге", - отметили в суде.

С ответчиков также взысканы представительские расходы и госпошлина. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее житель Тараза добился возврата своего автомобиля, который находился в залоге у банка. Машина была изъята частным судебным исполнителем в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности и передана на хранение взыскателю.

А в Западно-Казахстанской области нескольким владельцам машин пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть деньги за неисправные или списанные автомобили. Один из уральцев добился возврата 7,1 млн тенге. В суде было установлено, что проблемы с его автомобилем - заводские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2193306-zhitel-taraza-prodal-svoy-lexus-a-potom-dobilsya-vozvrata-avto/

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