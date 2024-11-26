19-летнего парня задержали в Темиртау после его просьбы

В Карагандинской области задержали 19-летнего парня по подозрению в мошенничестве: по версии следствия, он обманом завладел мопедом 17-летнего подростка, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Темиртау сотрудники полиции задержали 19-летнего парня по подозрению в мошенничестве.

Следователи предполагают, что задержанный попросил 17-летнего подростка одолжить ему мопед, объяснив, что он немного покатается и вернет его.

Юноша, доверившись подозреваемому, передал мопед. Однако задержанный, вскочив на двухколесное транспортное средство, нажал на газ и скрылся. Размер ущерба составил 200 тысяч тенге.

"Подозреваемый дал признательные показания, а мопед возвращен потерпевшей стороне. В отношении него возбуждено уголовное дело, проводится расследование", - рассказали в полиции.

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Ранее сообщалось, что в Алматы задержаны трое жителей города по подозрению в угоне мопедов из дворов многоквартирных домов. По данным полиции, они причастны к четырем кражам двухколесного транспорта. Они действовали в ночное время, похищая оставленные без присмотра мопеды с целью последующей перепродажи.

Также в Шымкенте был зафиксирован случай кражи скутера: неизвестные унесли транспортное средство прямо на руках.