Житель Шахтинска взял в кредит 3 млн тенге и почти сразу лишился всех денег
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В Карагандинской области задержан 24-летний парень, подозреваемый в хищении 3 миллионов тенге у местного жителя, с которым он был знаком, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники отдела полиции Шахтинска задержали молодого человека по подозрению в краже.
По данным полиции, подозреваемый, завоевав доверие потерпевшего, воспользовался ситуацией и завладел суммой, которую тот получил в качестве кредитных средств.
Задержанный уже дал признательные показания, а похищенные деньги были изъяты.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Ранее в Караганде полицейские задержали подозреваемых в грабеже, которые с применением физической силы отобрали у 22-летнего парня мобильный телефон и оформили на его имя кредит. После получения средств они перевели деньги на свои счета. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.
А в Темиртау задержан квартирант, которого подозревают в обмане пенсионера с целью оформления кредита на его имя. 36-летний подозреваемый с помощью оставленного без присмотра мобильного телефона владельца квартиры оформил заем в 300 тысяч тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172721-zhitel-shahtinska-vzyal-v-kredit-3-mln-tenge-i-pochti-srazu-lishilsya-vseh-deneg/
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