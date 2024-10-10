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Житель Шахтинска взял в кредит 3 млн тенге и почти сразу лишился всех денег

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Купюры по 5 тысяч тенге в руках в форме веера
Пять тысяч тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Карагандинской области задержан 24-летний парень, подозреваемый в хищении 3 миллионов тенге у местного жителя, с которым он был знаком, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники отдела полиции Шахтинска задержали молодого человека по подозрению в краже.

По данным полиции, подозреваемый, завоевав доверие потерпевшего, воспользовался ситуацией и завладел суммой, которую тот получил в качестве кредитных средств.

Задержанный уже дал признательные показания, а похищенные деньги были изъяты.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее в Караганде полицейские задержали подозреваемых в грабеже, которые с применением физической силы отобрали у 22-летнего парня мобильный телефон и оформили на его имя кредит. После получения средств они перевели деньги на свои счета. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

А в Темиртау задержан квартирант, которого подозревают в обмане пенсионера с целью оформления кредита на его имя. 36-летний подозреваемый с помощью оставленного без присмотра мобильного телефона владельца квартиры оформил заем в 300 тысяч тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172721-zhitel-shahtinska-vzyal-v-kredit-3-mln-tenge-i-pochti-srazu-lishilsya-vseh-deneg/

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