Блогеров задержали при получении денег в Туркестанской области

При координации прокуратуры Сайрамского района в результате проведенных специальных оперативных мероприятий полицейскими при получении денег по подозрению в вымогательстве задержаны два блогера, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области.

"Так, два активных блогера требовали 100 000 тенге у директора одной из школ района за удаление поста в социальной сети Facebook, который порочил его деловую репутацию", - говорится в сообщении на официальном сайте надзорного органа.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.194 УК РК (Вымогательство), подозреваемые взяты под стражу сроком на 2 месяца.

Иную информацию в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК в прокуратуре не разглашают.

Добавим, что согласно ч.2 ст.194 УК РК вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, совершенное:

1) с применением насилия;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.