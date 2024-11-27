Купили недвижимость в Астане и Алматы: чиновников подозревают в хищении "противопаводковых" миллионов

В Акмолинской области завершили расследование о хищении свыше 300 млн тенге, выделенных на строительство домов тем, кто пострадал от подтопления, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, специальными прокурорами Акмолинской области завершено расследование в отношении руководителей отдела строительства акимата Атбасарского района, ТОО "Престиж Строй 7", "Фундаменталь" по факту хищения свыше 300 млн тенге.

Эти средства были выделены из резерва правительства в 2021 году для строительства двух 100-квартирных домов для переселения 200 семей Атбасарского района, проживающих в зоне подтопления.

Действия подозреваемых квалифицировали по ч.4 ст.189 УК РК, то есть растрата имущества в особо крупном размере.

Двое подозреваемых с санкции суда взяты под стражу, третий соучастник находится под домашним арестом.

"В ходе следствия обнаружено преступно нажитое имущество - коммерческая недвижимость в Астане и Алматы, спецтехника, строительное оборудование и денежные средства на банковских счетах на сумму более 50 млн тенге. Оценочная стоимость всего арестованного имущества составила свыше 335 млн тенге", - отметили в прокуратуре Акмолинской области.

Прокуроры установили, что часть из указанного имущества сдавалась в аренду и приносила преступный доход. В этой связи действия одного фигуранта дополнительно квалифицированы по ч.3 ст.218 УК РК, то есть легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем.

"В настоящее время участники уголовного процесса ознакомляются с материалами уголовного дела. Окончательную точку в деле поставит суд", - уточнили в надзорном органе.

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Ранее пострадавший от паводка житель ЗКО подал иск к акиму района и через суд доказал, что нуждается в жилье, так как его дом находится в аварийном состоянии. До этого комиссия отказала казахстанцу в предоставлении жилья.

А в области Ұлытау, где произошло подтопление частных домов при паводке весной этого года, завершили расследование дела в отношении должностных лиц, в том числе руководителя управления природных ресурсов. Их подозревают в злоупотреблении полномочиями в рамках проекта "Санация реки Жезды".