Поселок затопило в области Ұлытау: глава управления предстанет перед судом

Завершено расследование дела в отношении лиц, в том числе руководителя управления природных ресурсов, о преступных действиях, которые привели к подтоплению, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, уголовные дела в отношении руководителя управления природных ресурсов области Ұлытау по факту злоупотребления должностными полномочиями, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамках проекта "Санация реки Жезды", окончены Агентством по финансовому мониторингу.

Расследование установило, что при строительстве были допущены существенные нарушения строительных норм, а также отклонения от проектной документации, что уменьшило заявленную проектировщиком пропускную способность объема воды.

"Руководитель управления природных ресурсов области подписал акты выполненных работ, которые фактически не проводились. Технический и авторский надзор, не выезжая на объект строительства, также подписали акты выполненных работ.

Указанные преступные действия должностных лиц привели к подтоплению 10 частных домов при чрезвычайной паводковой ситуации весной этого года", - отметили в АФМ.

На момент паводков в поселке Жезды области Ұлытау было эвакуировано 108 человек из 24 частных домов, из них 56 детей.

Материалы дел направили в суд. Иная информация в порядке ст.201 УПК разглашению не подлежит.

Весной этого года режим ЧС объявили из-за паводков в восьми регионах Казахстана, в том числе в области Ұлытау.

В результате весеннего паводка были повреждены дома в Жанааркинском и Улытауском районах области. Местные исполнительные органы весной начали восстановительные работы.

Так, в поселке Жезды Улытауского района для пострадавших от паводка планировалось построить три новых дома и произвести ремонт шести домов.