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Преступную схему незаконной миграции раскрыли в Туркестанской области

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Пункт пропуска на границе
Пункт пропуска. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Туркестанской области полиция провела задержание группы, занимавшейся организацией незаконной миграции, и уже выдворила из страны десять иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в Туркестанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция пресекла деятельность группы, занимающейся оказанием помощи иностранным гражданам в незаконном пересечении государственной границы.

"Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали девять человек, которые за незаконное вознаграждение предоставляли иностранцам поддельные судебные постановления для пересечения границы", - отмечается в публикации.

По факту организации незаконной миграции и подделки документов проводится досудебное расследование. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Ведутся мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.

Кроме того, десять иностранных граждан, которые пытались пересечь границу Республики Казахстан с помощью указанных фальшивых документов, были выдворены из страны.

"С начала года на пограничных постах "Казыгурт", "Жибек-жолы", "Конысбаев" и других проведено более сорока проверок в отношении лиц, занимающихся незаконным обменом валюты, а также профилактические беседы с водителями большегрузных автомобилей", - сообщают правоохранители и подчеркивают, что полицейские продолжают проводить мероприятия по выявлению и пресечению преступлений в области таможенного контроля.

Напомним, ранее в октябре сообщалось, что из Алматы депортированы 50 нелегальных мигрантов, которые прибыли в страну, нарушив миграционное законодательство.

Задержания по этому вопросу также провели в трех регионах страны. В Жамбылской области местный житель через горную местность организовал канал незаконной миграции для граждан дальнего зарубежья. В Атырауской области регистрировали нелегалов по поддельным документам, похожая схема вскрылась и в Астане.

Стоит отметить, в сентябре стало известно, что в Казахстане хотят создать институт депортации для выдворения иностранцев. Также в Казахстане хотят пересмотреть действующий порядок выдворения иностранцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192793-prestupnuyu-shemu-nezakonnoy-migracii-raskryli-v-turkestanskoy-oblasti/

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