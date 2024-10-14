МВД провело задержания сразу в трех регионах Казахстана (видео)

Каналы незаконной миграции ликвидировали сотрудники МВД - задержания провели в трех регионах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал ведомства.

Деятельность нескольких преступных групп, причастных к организации незаконной миграции была пресечена с начала текущего месяца, заявил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

"Криминальные схемы заключались в нелегальном пересечении государственной границы, предоставлении услуг по регистрации временного проживания иностранцам и выдаче разрешений на осуществление трудовой деятельности, с использованием фиктивных документов", - отметил он.

Сообщается, что в Жамбылской области задержан местный житель, который через горную местность организовал канал незаконной миграции для граждан дальнего зарубежья. Целью нелегалов было попасть на заработки в страны Евросоюза.

Трое иностранцев изобличены в преступной схеме по регистрации нерезидентов на территории Казахстана с использованием поддельных документов в Атырауской области.

В ходе обыска у них изъяты зарубежные паспорта, "черная" бухгалтерия и документация, добавили в полиции.

Аналогичная криминальная схема раскрыта в Астане - там задержаны пятеро местных жителей, причастных к незаконному оформлению документов для трудовых мигрантов.

По всем фактам проводятся досудебные расследования.

На днях мы писали, что нелегальных мигрантов из Африки выявили стражи порядка в Алматы. Шесть человек водворили в приемник-распредилитель, в ведомстве отметили, что их выдворят из страны.

Несколько дней назад стало известно, что гражданина Китая выдворили из страны за нарушение миграционного законодательства - около трех лет он находился в Казахстане незаконно.

Кроме того, полиция обратилась к жителям и гостям Астаны с просьбой сообщать о фактах незаконного пребывания иностранцев на территории Казахстана.

Стоит отметить, в сентябре стало известно, что в Казахстане хотят создать институт депортации для выдворения иностранцев. Также в Казахстане хотят пересмотреть действующий порядок выдворения иностранцев.

В комитете миграционной политики также сообщили, что среди обсуждаемых мер - отказ в предоставлении госуслуг казахстанцам лжерегистраторам - эти меры будут в ближайшее время обсуждаться на площадке парламента.