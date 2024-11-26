Рецидивист напал на сотрудника СИЗО в Караганде

Этапированный в Караганду рецидивист напал на сотрудника следственного изолятора. Успокоить осужденного удалось лишь с помощью спецсредств, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор Казыбекбийского районного суда.

Как следует из материалов дела, нападение на сотрудника следственного изолятора произошло в августе этого года. Прибывший по этапу 36-летний рецидивист отказался сбрить бороду, за что ему пригрозили водворением в дисциплинарный изолятор. В ответ он ударил кулаком в челюсть заместителя начальника отдела режима и охраны, а затем стал его душить.

Успокоить осужденного удалось лишь с помощью спецсредств. По сигналу тревоги в кабинет прибыло подкрепление.

Уголовное дело в отношении осужденного рассмотрено в Казыбекбийском районном суде.

Установлено, что за его плечами неоднократные судимости по разным статьям. В последний раз его признали виновным в пропаганде терроризма и приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Неотбытая часть наказания составляла 17 лет лишения свободы. К этому сроку прибавились еще 3,5 года заключения за применение насилия в отношении сотрудника СИЗО.

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Ранее сообщалось, что в Павлодарской области осужденный проявлял агрессию и игнорировал правила, за что ему увеличили срок наказания на полтора года. Отмечается, что в случае отсутствия нарушений осужденный освободился бы в августе 2025 года, однако теперь его освобождение ожидается в 2027 году. Мужчина отбывает наказание за принуждение к даче ложных показаний.

Помимо этого, в Павлодаре 34-летнему осужденному добавили полтора года заключения за регулярное нарушение режима в исправительном учреждении. В колонии мужчина также оказался за пропаганду терроризма и разжигание розни.