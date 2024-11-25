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Осужденный получил дополнительный срок за свое поведение в Павлодарской области

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Колония в Павлодаре
Колония. Иллюстративное фото: NUR.KZ

В Павлодарской области осужденный проявлял агрессию и игнорировал правила, за что ему увеличили срок наказания на полтора года, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в учреждении №45 Павлодарской области осужденный систематически нарушал порядок отбывания наказания, за что судом ему добавлен срок в полтора года.

"Сотрудники областного ДУИС отмечают, что осужденный не выходил на проверку и не соблюдал распорядок дня. Неоднократно с ним проводились беседы, на которые он не реагировал и продолжал вести себя агрессивно. У него имеется 19 взысканий", - отметили в МВД.

Впоследствии администрация учреждения направила материалы в суд. На судебном процессе осужденный не признал свою вину и отрицал нарушения.

Решением суда мужчине был добавлен срок в полтора года. Также судом изменен режим содержания с среднего на максимальный уровень безопасности. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Отмечается, что в случае отсутствия нарушений осужденный освободился бы в августе 2025 года, однако теперь его освобождение ожидается в 2027 году. Мужчина отбывает наказание за принуждение к даче ложных показаний.

Ранее в Павлодаре 34-летнему осужденному добавили полтора года заключения за регулярное нарушение режима в исправительном учреждении. В колонии мужчина оказался за пропаганду терроризма и разжигание розни.

А в Костанае заключенному изменили вид наказания за нарушение порядка его отбывания. Осужденный, получив зарплату, покинул место работы и не вернулся в учреждение для дальнейшего отбывания наказания. Оставшийся срок он проведет в УИС максимальной безопасности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192003-osuzhdennyy-poluchil-dopolnitelnyy-srok-za-svoe-povedenie-v-pavlodarskoy-oblasti/

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