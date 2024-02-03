"Жить по закону не буду": осужденному за пропаганду терроризма добавили 1,5 года колонии за нарушения режима в Павлодаре
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34-летнему осужденному добавили полтора года колонии за регулярное нарушение режима в исправительном учреждении, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС Павлодарской области.
Оказавшись в колонии, он сразу заявил, что жить по закону не намерен, отметили в ведомстве.
В региональном ДУИС сообщили, в колонии 34-летний мужчина оказался за пропаганду терроризма и разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни.
Судом было назначено наказание в виде лишения свободы в колонии средней безопасности.
Однако здесь справится с ним не смогли.
"В 2021 году осужденный прибыл в учреждение №63 (смешанной безопасности) КУИС МВД РК. С момента прибытия осужденный не соблюдал режим содержания. Сразу сказал, что жить по закону не будет. За допущенные нарушения осужденный неоднократно помещался в дисциплинарный изолятор и одиночную камеру, однако выводов для себя так и не сделал. Так, ему вынесено 28 взысканий. Неоднократные беседы с ним не дали результатов", - рассказывал заместитель начальника учреждения №63 Саян Рахметжанов.
В исправительном учреждении пришли к решению отправить документы для возбуждения уголовного дела. В отношении осужденного завели по статье 428 УК РК (Неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения).
Дело довели до суда, где пришли к решению добавить полтора года заключения, да еще и перевести мужчину в колонию строго режима.
Отметим, согласно статье 428 УК РК, злостное неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения лицом, отбывающим наказание в местах лишения свободы, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058953-zhit-po-zakonu-ne-budu-osuzhdennomu-za-propagandu-terrorizma-dobavili-15-goda-kolonii-za-narusheniya-rezhima-v-pavlodare/