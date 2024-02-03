"Жить по закону не буду": осужденному за пропаганду терроризма добавили 1,5 года колонии за нарушения режима в Павлодаре

34-летнему осужденному добавили полтора года колонии за регулярное нарушение режима в исправительном учреждении, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС Павлодарской области.

Оказавшись в колонии, он сразу заявил, что жить по закону не намерен, отметили в ведомстве.

В региональном ДУИС сообщили, в колонии 34-летний мужчина оказался за пропаганду терроризма и разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни.

Судом было назначено наказание в виде лишения свободы в колонии средней безопасности.

Однако здесь справится с ним не смогли.

"В 2021 году осужденный прибыл в учреждение №63 (смешанной безопасности) КУИС МВД РК. С момента прибытия осужденный не соблюдал режим содержания. Сразу сказал, что жить по закону не будет. За допущенные нарушения осужденный неоднократно помещался в дисциплинарный изолятор и одиночную камеру, однако выводов для себя так и не сделал. Так, ему вынесено 28 взысканий. Неоднократные беседы с ним не дали результатов", - рассказывал заместитель начальника учреждения №63 Саян Рахметжанов.

В исправительном учреждении пришли к решению отправить документы для возбуждения уголовного дела. В отношении осужденного завели по статье 428 УК РК (Неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения).

Дело довели до суда, где пришли к решению добавить полтора года заключения, да еще и перевести мужчину в колонию строго режима.

Отметим, согласно статье 428 УК РК, злостное неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения лицом, отбывающим наказание в местах лишения свободы, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.