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Эзотерика

Казахстанца судили после его смерти и признали невиновным

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Элеватор в поле
Элеватор. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Костанайской области посмертно оправдали сотрудника элеватора. На объекте погибли два человека и один получил тяжкий вред здоровью, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Аркалыкском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении начальника участка элеватора за нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть людей (ч.2,3 ст.156 УК).

Инцидент произошел 31 июля 2023 года на территории элеватора ТОО, расположенного в городе Аркалыке.

"Оператор пульта управления элеватора, будучи без соответствующей экипировки, при проведении работ по очистке колодца нории отравился неизвестным веществом. Ему на помощь поспешили без соответствующей экипировки начальник участка элеватора и старший оператор пульта управления элеватора. В результате чего они оба скончались от отравления неизвестным веществом", - установил суд.

По версии обвинения, погибшим начальником участка элеватора не были выполнены требования по соблюдению охраны и безопасности труда, что повлекло гибель человека и получение тяжкого вреда здоровью рабочего TOO.

В судебных прениях государственный обвинитель поддержал обвинение, просил признать виновным начальника участка элеватора и прекратить уголовное дело в связи с его смертью. Потерпевшие считали умершего невиновным.

Судом вина умершего не была установлена, так как сторона обвинения не предоставила суду доказательств, свидетельствующих о прохождении им обучения по безопасному выполнению работ по очистке шахты, колодца нории по правилам обеспечения промышленной безопасности.

"Сами работники не прошли обучение и проверку знаний по вине работодателя. Элеватор функционировал незаконно, не имея соответствующего разрешения, без сдачи декларации промышленной безопасности. Также элеватор не прошел приемочные испытания при вводе в эксплуатацию", - уточнили в суде.

По информации суда, работодателем в лице директора ТОО была поручена сотрудникам работа, связанная с вредными условиями труда и не обусловленная их трудовым договором.

"При этом, не обучив их безопасным приемам выполнения работ по правилам промышленной безопасности и не обеспечив их средствами индивидуальной защиты, работодатель поручил им очистку колодца нории, наполненного водой. Трудовой инспекцией установлена 100% вина работодателя в смерти работников", - подчеркнули в суде.

Приговором суда погибший начальник участка элеватора признан невиновным в совершении преступления и оправдан за недоказанностью его участия в совершении уголовного правонарушения.

За его наследниками признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

По выявленным нарушениям в ТОО вынесено частное постановление в адрес прокурора Костанайской области, ГУ "Управление по инспекции труда акимата Костанайской области", РГУ "Департамент Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Костанайской области", начальника ДЧС Костанайской области для проведения соответствующей проверки и принятия мер в отношении виновных лиц.

Приговор и частное постановление пока не вступили в законную силу.

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Ранее в области Абай трое мужчин погибли при невыясненных обстоятельствах. Их тела нашли в колодце. Двое погибших работали над устранением недочетов в водопроводной сети. В день трагедии к ним присоединился местный житель. По предварительной версии, все трое задохнулись.

А в Астане приговорили к лишению свободы директора компании, из-за халатных действий которого погибли двое рабочих во время строительных работ. По информации суда, он привлек к выполнению стройработ лиц, с которыми не состоял в трудовых отношениях, а также не проверил условия безопасности на объекте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192568-kazahstanca-sudili-posle-ego-smerti-i-priznali-nevinovnym/

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