Директора стройкомпании, по вине которого погибли рабочие, осудили в Астане

В Астане приговорили к лишению свободы директора компании, из-за халатных действий которого погибли двое рабочих во время строительных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на суды столицы.

Суд в Астане вынес приговор в отношении М. - директора строительной компании, сообщается в Telegram-канале судов города.

Согласно материалам дела, он привлек к выполнению стройработ лиц, с которыми не состоял в трудовых отношениях, а также не проверил условия безопасности на объекте.

В итоге в результате обрушения кровли погибли 2 человека.

В суде подсудимый вину признал полностью, просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Представители потерпевших тоже просили не лишать его свободы.

Суд признал М. виновным по части 3 статьи 277 УК и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере строительно-монтажных работ на высоте сроком на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в марте этого года суд в Астане оставил без изменений решение в отношении ИП, четыре сотрудника которого сорвались с высоты во время работ. Тогда погибли три человека. Их работодателя взяли под стражу.

Согласно части 3 статьи 277 УК РК, нарушение правил безопасности ведения строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.