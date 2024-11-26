Казахстанка должна вернуть переведенный ей на счет 1 млн тенге

Жительница области Жетісу, выступая в роли "менеджера" брокера, получила перевод на сумму 1 млн тенге, но теперь должна вернуть эти деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, мошенники предлагают гражданам стать посредниками - дропперами, вовлеченными в незаконные операции с переводами денежных средств. При этом зачастую люди не осознают, что участвуют в преступной деятельности и становятся частью организованных мошеннических схем.

Полицейские в городе Косшы выявили случай дропперства, связанный с инвестициями в компанию.

"Жительница области Жетісу, выступая в роли "менеджера" брокера, предоставила мошенникам свой банковский счет. На него житель города Косшы перевел 1 млн тенге, думая, что инвестирует средства. По данному факту начато досудебное расследование, а пенсионерке предстоит возместить причиненный ущерб", - рассказали в МВД.

В ведомстве призвали внимательно проверять объявления о работе, избегать сомнительных способов заработка, не соглашаться обналичивать, класть на счет или переводить деньги по просьбе неизвестных лиц.

"Если на вашу карту поступил неожиданный перевод, немедленно свяжитесь с банком. Расскажите своим близким и знакомым о дропперстве, ведь мошенники часто нацеливаются на пожилых людей, школьников и студентов", - предупредили в МВД.

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Ранее стало известно, что пенсионерку из Темиртау вовлекли в преступную схему по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге.

В Алматы взяли под стражу молодых людей, которые, по версии следствия, помогали мошенникам обналичивать деньги пострадавших, за денежное вознаграждение передав злоумышленникам свои банковские карты и личные кабинеты мобильного банкинга.