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"Не первая кража": преступление в магазине техники попало на видео в Астане

Опубликовано:

Мужчина у прилавка
Момент совершения кражи. Кадр из видео: instagram/police__astana

В Астане на видео попала кража смарт-часов известного бренда в одном из магазинов техники - задержан 33-летний подозреваемый, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В Астане видеонаблюдение помогло полицейским раскрыть кражу из магазина техники, сообщает столичная полиция в Instagram.

"Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как посетитель совершает кражу смарт- браслета марки "Apple" стоимостью около 210 тысяч тенге. Выяснилось, что в дневное время молодой человек зашел в бутик электроники и незаметно от продавца, путем свободного доступа, похитил дорогостоящий умный браслет.

При просмотре камер видеонаблюдения, установленных в периметре на месте совершения преступления, оперативниками установлен путь следования подозреваемого в краже. После чего, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, был задержан 33-летний мужчина, который признался в содеянном", - говорится в сообщении полиции.

По факту кражи зарегистрировано уголовное дело. В ходе расследования установлено, что это не первая кража подозреваемого.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Летом текущего года в Астане был задержан 39-летний мужчина, который подозревали в краже компьютеров из магазина бытовой техники почти на 3 млн тенге.

Также ранее мы писали о случае, когда в Астане камеры зафиксировали кражу 14 гаджетов марки iPhone на 10 млн тенге. Молодой человек пытался остаться невидимым для камер и для этого прополз к магазину по асфальту.

Похожий случай произошел в этом году и в Шымкенте, где iPhone украли из магазина электроники. Стражи порядка задержали подозреваемых за считанные минуты благодаря камерам видеонаблюдения.

Недавно кража телефонов и ноутбука из магазина бытовой техники также попала на видео в Астане. Задержан 19-летний подозреваемый, который на момент задержания успел сдать технику в ломбард. Расследуется уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192312-ne-pervaya-krazha-prestuplenie-v-magazine-tehniki-popalo-na-video-v-astane/

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