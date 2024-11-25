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Полицейского задержали в Кызылорде

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Полицейский сидит за столом
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Сети появилась информация о том, что в аэропорту Кызылорды задержали полицейского. Комментарий по этому поводу дали в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

"Некоторые источники сообщают, что сотрудники ДКНБ по Кызылординской области и УСБ ДП неожиданно "хлопнули" начальника отдела УБОП при получении взятки в размере 2 млн тенге за увод от уголовной ответственности арестованного", - сообщает Telegram-канал EGOV.PRESS.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в ДП Кызылординской области, ведомством на системной основе проводятся мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений среди сотрудников полиции.

"Так, ДКНБ совместно с УСБ ДП в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий задержан сотрудник ДП по факту совершения противоправных действий. Он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

ДП Кызылординской области категорически осуждает любые нарушения закона со стороны полицейских", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в Жамбылской области прокуратурой с привлечением сотрудников ДКНБ задержан сотрудник прокуратуры по подозрению в мошенничестве.

Также в городе Алматы задержан заместитель начальника учреждения №14 ДУИС по Алматинской области по подозрению в получении взяток неоднократно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192213-policeyskogo-zaderzhali-v-kyzylorde/

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