Полицейского задержали в Кызылорде

В Сети появилась информация о том, что в аэропорту Кызылорды задержали полицейского. Комментарий по этому поводу дали в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

"Некоторые источники сообщают, что сотрудники ДКНБ по Кызылординской области и УСБ ДП неожиданно "хлопнули" начальника отдела УБОП при получении взятки в размере 2 млн тенге за увод от уголовной ответственности арестованного", - сообщает Telegram-канал EGOV.PRESS.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в ДП Кызылординской области, ведомством на системной основе проводятся мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений среди сотрудников полиции.

"Так, ДКНБ совместно с УСБ ДП в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий задержан сотрудник ДП по факту совершения противоправных действий. Он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

ДП Кызылординской области категорически осуждает любые нарушения закона со стороны полицейских", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в Жамбылской области прокуратурой с привлечением сотрудников ДКНБ задержан сотрудник прокуратуры по подозрению в мошенничестве.

Также в городе Алматы задержан заместитель начальника учреждения №14 ДУИС по Алматинской области по подозрению в получении взяток неоднократно.