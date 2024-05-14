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Начальника колонии задержали в Алматинской области

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Тюремный коридор
Тюрьма. Иллюстративное фото: WIN-Initiative/Neleman / Getty Images

Прокуратура Алматинской области в результате проверки выявила серьезные нарушения в исправительных учреждениях региона, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Алматинской области, так, заключенные использовали мобильные телефоны для осуществления онлайн-покупок, оформления кредитов и участия в азартных играх, где общий оборот денежных средств составил более 3 млрд тенге.

"Используя мобильные устройства, осужденные учреждения №10 торговали как запрещенными, так и разрешенными предметами прямо в стенах учреждения.

По данному факту прокуратурой Алматинской области проведено досудебное расследование по ст.361 ч.2-1 УК РК.

Приговором Илийского районного суда трое сотрудников данного учреждения осуждены к различным мерам наказания", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, прокуратурой области начаты досудебные расследования по ст.361 ч.2-1 УК РК в отношении сотрудников учреждения №12 и №57, начальник учреждения №57 взят под стражу.

"Выявленные факты свидетельствуют о продолжающихся нарушениях в уголовно-исполнительной системе, в том числе с участием самих сотрудников учреждения. Расследование продолжается", - отметили в прокуратуре региона.

Добавим, что согласно ст.361 ч.2-1 УК РК злоупотребление должностными полномочиями, совершенное сотрудником правоохранительного органа, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2100164-nachalnika-kolonii-zaderzhali-v-almatinskoy-oblasti/

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