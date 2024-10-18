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Заключенный получил зарплату и не вернулся в колонию в Костанае

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Тюрьма
Колония. Иллюстративное фото: JohnnyGreig / Getty Images

В Костанае заключенному изменили вид наказания за нарушение порядка его отбывания. Оставшийся срок он проведет в УИС максимальной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в суде №2 Костаная в целях открытости и доступности правосудия, а также в воспитательных целях провели показательный процесс для осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Было рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины за невозвращение в исправительное учреждение, где ему был разрешен краткосрочный выезд за пределы места лишения свободы (ч.1 ст.427 УК).

"Осужденный, получив заработную плату за проделанную работу в ТОО, в боксе ремонтно-машинной мастерской самовольно покинул рабочий объект без разрешения сотрудников учреждения и не вернулся в учреждение для дальнейшего отбывания наказания", - установил суд.

В ходе главного судебного разбирательства прокурор заключил с подсудимым процессуальное соглашение о признании вины. В нем он просил назначить наказание по совокупности приговоров в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении максимальной безопасности.

"В суде подсудимый вину полностью признал и в содеянном раскаялся", - отметили в суде.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность и наказание, чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В соответствии с условиями процессуального соглашения, а также с учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил заключенному наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии максимальной безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.427 УК РК невозвращение в исправительное учреждение осужденного, которому разрешен краткосрочный выезд за пределы места лишения свободы по истечении срока выезда, а равно осужденного, пользующегося правом передвижения без конвоя либо находящегося под надзором, совершенное с целью уклонения от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, наказывается лишением свободы на срок до двух лет. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176065-zaklyuchennyy-poluchil-zarplatu-i-ne-vernulsya-v-koloniyu-v-kostanae/

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