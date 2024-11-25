Теракт в условиях заключения готовили в Казахстане: КНБ заявил о причастности 10 человек

22 ноября КНБ совместно с МВД при координации прокуратуры Алматинской области в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской областей и области Жетісу пресечена деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде терроризма и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности.

В ходе обысков по местам отбывания наказания изъято холодное оружие, смартфоны и иные вещественные доказательства.

Одно лицо имеет судимость за экстремизм. Остальные отбывают наказание за убийство, разбои и кражи.

Также в Алматы был задержан их подельник, находившийся на пробационном контроле.

В отношении указанных лиц ведутся досудебные расследования по ст.255, 256 и 259 УК РК.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - отметили в КНБ.

В октябре этого года вступил в законную силу приговор в отношении жителя Актау за попытку совершения террористического акта и пропаганду терроризма. В КНБ рассказали, что мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы. Установлено, что для совершения насильственной акции он приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе поражающие элементы - болты и гвозди. В качестве объектов нападения выбрал здания государственных учреждений Мангистауской области, изучил местность путем фото- и видеофиксации. Ранее он уже был судим за убийство.

Также летом этого года сообщалось, что в 2024 году в Казахстане предотвратили 1 теракт и осудили за террористическую и экстремистскую деятельность 26 человек. Также не допущен въезд в страну более 150 иностранцев, причастных к экстремизму и терроризму. За ввоз в республику запрещенной религиозной литературы привлечены к ответственности 19 граждан других стран.