Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Теракт в условиях заключения готовили в Казахстане: КНБ заявил о причастности 10 человек

Опубликовано:

Задержанный
Задержанный. Фото: КНБ РК

22 ноября КНБ совместно с МВД при координации прокуратуры Алматинской области в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской областей и области Жетісу пресечена деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде терроризма и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности.

В ходе обысков по местам отбывания наказания изъято холодное оружие, смартфоны и иные вещественные доказательства.

Одно лицо имеет судимость за экстремизм. Остальные отбывают наказание за убийство, разбои и кражи.

Также в Алматы был задержан их подельник, находившийся на пробационном контроле.

В отношении указанных лиц ведутся досудебные расследования по ст.255, 256 и 259 УК РК.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - отметили в КНБ.

В октябре этого года вступил в законную силу приговор в отношении жителя Актау за попытку совершения террористического акта и пропаганду терроризма. В КНБ рассказали, что мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы. Установлено, что для совершения насильственной акции он приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе поражающие элементы - болты и гвозди. В качестве объектов нападения выбрал здания государственных учреждений Мангистауской области, изучил местность путем фото- и видеофиксации. Ранее он уже был судим за убийство.

Также летом этого года сообщалось, что в 2024 году в Казахстане предотвратили 1 теракт и осудили за террористическую и экстремистскую деятельность 26 человек. Также не допущен въезд в страну более 150 иностранцев, причастных к экстремизму и терроризму. За ввоз в республику запрещенной религиозной литературы привлечены к ответственности 19 граждан других стран.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2191952-terakt-v-usloviyah-zaklyucheniya-gotovili-v-kazahstane-knb-zayavil-o-prichastnosti-10-chelovek/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie