КНБ предотвратил теракт в зданиях госорганов

19 октября вступил в законную силу приговор в отношении жителя Актау за попытку совершения террористического акта и пропаганду терроризма, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Актауским городским судом мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.

"Установлено, что для совершения насильственной акции он приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе поражающие элементы - болты и гвозди.

В качестве объектов нападения выбрал здания государственных учреждений Мангистауской области, изучил местность путем фото- и видеофиксации", - рассказали в КНБ.

В ведомстве добавили, что осужденный ранее был судим за убийство.

Напомним, летом этого года сообщалось, что в 2024 году в Казахстане предотвратили 1 теракт и осудили за террористическую и экстремистскую деятельность 26 человек. Также не допущен въезд в страну более 150 иностранцев, причастных к экстремизму и терроризму. За ввоз в республику запрещенной религиозной литературы привлечены к ответственности 19 граждан других стран.

А в прошлом году в КНБ РК заявили, что в Казахстане силовиками были предотвращены два готовящихся теракта - сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане, а также вооруженного нападения в местах массового скопления людей в Астане.