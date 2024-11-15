Беременную актюбинку осудили на 7 лет за хищение 60 млн тенге и взяли под стражу в зале суда

В Актюбинской области бухгалтера в положении осудили на 7 лет за хищение 60 млн тенге из детсадов. Обвиняемая полностью признала вину и обещала вернуть деньги частями, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда Мугалжарского района.

Хищение бюджетных миллионов выявили после госаудита в двух сельских детских садах в Мугалжарском районе Актюбинской области. Следствие установило, что причастна к этому бухгалтер, которая работала в этих детсадах с 2017 года.

Причем, трудилась она в онлайн-режиме, так как жила далеко от места работы. Также, чтобы оптимизировать транспортные расходы, заведующие детсадов доверили ей свои ЭЦП.

Как следует из материалов дела, бухгалтер переводила на свой счет зарплаты сверх положенного и почти за 7 лет нанесла ущерб одному детсаду на 29 млн тенге, второму - на более 30 млн.

Руководители детсадов заподозрили неладное, только когда бухгалтер на просьбу предоставить документы избегала общения и уклонялась от проверок. После этого они обратились в правоохранительные органы.

На бухгалтера завели уголовное дело по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" (ч.4 ст.189 УК РК).

Дело рассматривал суд Мугалжарского района Актюбинской области.

Обвиняемая призналась в преступлении и пообещала погашать ущерб частями, просила не лишать ее свободы, сама она находится в положении и воспитывает маленькую дочь.

Суд приговорил беременную подсудимую к 7 годам лишения свободы и обязал возместить нанесенный ущерб.

"Местом отбытия наказания назначить учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности. До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей, взять ее под стражу в зале судебного заседания.

Гражданский иск ГУ "Управление образования Актюбинской области" удовлетворить в полном объеме, взыскать с осужденной ущерб в 60 млн 156 тыс. тенге", - говорится в приговоре суда.

Напомним, ранее в прокуратуре Актюбинской области заявили, что в дошкольных учреждениях в двух районах выявили факты растраты бюджетных средства в сумме более 240 млн тенге.

"Бюджетные средства присваивались через премирование работников путем необоснованных завышений бюджетных заявок. Бесконтрольно вносились изменения, в том числе завышение сумм в приказы на премирование заведующих.

Схемы присвоения осуществлялись путем перечисления зарплаты сверх установленной нормы, дублирования переводов, фиктивных командировочных. Начаты досудебные расследования по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере", - отмечали в надзорном органе.

В области Ұлытау за хищение свыше 15 млн бюджетных тенге бухгалтер ясли-сада также получила 7 лет лишения свободы. Она похищала деньги, искусственно завышая коэффициент к своей заработной плате.