Директор Центра социального обслуживания получил срок за миллионные взятки в СКО

В Петропавловске за коррупционные преступления осудили директора и врача-психиатра Центра социального обслуживания, передает NUR.KZ со ссылкой на Северо-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Петропавловским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении директора КГУ "Пресновский центр социального обслуживания" (ПЦСО) за получение взятки в виде денег за общее покровительство (п.4 ч.3 ст.366 УК) и врача-психиатра центра - за дачу и посредничество во взяточничестве (ч.2 ст.367, ч.1 ст.368 УК).

"Подсудимый, являясь директором Пресновского центра социального обслуживания, за оказание общего покровительства получил взятку в виде денег от врача-невропатолога в общей сумме 1 814 000 тенге, от подсудимого врача-психиатра в общей сумме 1 041 000 тенге и от другого врача-психиатра в общей сумме 1 265 000 тенге, из которых 672 000 тенге - при посредничестве обвиняемого", - установил суд.

Вина подсудимых была доказана показаниями свидетелей и письменными материалами дела.

Прокурор просил назначить наказание, связанное с реальным лишением свободы и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

"Подсудимые вину в предъявленном обвинении не признали. Адвокаты подсудимых просили квалифицировать их действия по другим статьям УК и назначить им наказание, не связанное с лишением свободы", - уточнили в суде.

Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание обвиняемых, суд не установил. Их действия также не были переквалифицированы на другие уголовные статьи.

"Наличие у директора ПЦСО малолетнего ребенка, состояние его здоровья, добровольное возмещение им ущерба, суд признал смягчающими обстоятельствами, а в совокупности - исключительными, позволяющими назначить ему наказание в виде лишения свободы ниже, чем предусмотрено ч.3 ст.366 УК", - пояснили в суде.

Приговором суда руководителю ПЦСО назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы, а врачу-психиатру - в виде 3 лет лишения свободы.

Местом отбывания наказания для обоих определено учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Осужденные также пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.

Добавим, что по п.4 ч.3 ст.366 УК РК неоднократное получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство, наказывается штрафом в размере от 60-кратной до 70-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно ч.2 ст.367 УК РК дача взятки в значительном размере лично или через посредника наказывается штрафом в размере от 30-кратной до 40-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

По ч.1 ст.368 УК РК посредничество во взяточничестве наказывается штрафом в размере от 10-кратной до 20-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.