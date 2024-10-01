В "КазАвтоЖоле" заявили о хищениях в одном из филиалов

Руководство Восточно-Казахстанского областного филиала ТОО "КАЖСервис" подозревают в хищении бюджетных средств. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, антикоррупционная служба АО "НК "КазАвтоЖол" выявила факты хищения бюджетных средств.

"Антикоррупционная комплаенс-служба и служба безопасности АО "НК «КазАвтоЖол" в ходе проведенных проверок выявили факты хищения бюджетных средств, связанных с руководством Восточно-Казахстанского областного филиала ТОО "КАЖСервис", - заявили в компании.

Материалы проверки были переданы в Антикоррупционную службу по Восточно-Казахстанской области.

По результатам проверки 30 сентября 2024 года было возбуждено уголовное дело по п.1 ч.3 ст.189 УК РК.

"Антикоррупционная комплаенс-служба ведет постоянную работу по противодействию коррупции, реализуя различные мероприятия, направленные на создание прозрачной и честной среды как внутри компании, так и в ее взаимодействии с государственными органами и обществом", - отметили в АО "НК "КазАвтоЖол".

Отметим, что по п.1 ч.3 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

В апреле этого года сообщалось, что экс-председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Аскар Муратулы был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника.

В сентябре завершилось расследование в отношении Аскара Муратулы и генерального подрядчика. Их подозревают в хищении государственных средств, выделенных на капитальный ремонт автодороги Жаксы - Есиль - Бузулук, включая строительство моста через реку Ишим. Дело передали в суд.