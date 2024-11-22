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Эзотерика

Осужден начальник локомотивного депо в Актюбинской области

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Взятка в конверте и наручники
Взятка и наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Актюбинской области осужден начальник Жемского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Батыс" ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" за получение взятки, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Мугалжарским районным судом Актюбинской области оглашен приговор в отношении начальника Жемского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Батыс" ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" и других.

"Он признан виновным в получении через посредника - менеджера по кадрам локомотивного депо взятки в сумме 1,5 млн тенге за трудоустройство лица на должность помощника машиниста тепловоза", - рассказали в Антикоррупционной службе.

Начальнику депо назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

Этим же приговором посредника осудили к 1 году 6 месяцам лишения свободы, а лицо, давшее взятку, и его пособника - к 3 годам лишения свободы.

Одновременно с этим осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Судебный акт в законную силу пока не вступил.

Ранее стало известно, что в Астане руководитель одного из филиалов "КТЖ" фиктивно устроил на работу своего знакомого, занимавшегося строительством его дома. Зарплату сотруднику оплачивали из госбюджета. Ущерб государству составил 21 млн тенге.

А исполняющий обязанности начальника одного из топливных складов передал директору Западного дивизиона "Центра топливных ресурсов" (филиала ТОО "КТЖ-грузовые перевозки") 50 тыс. долларов за утверждение на должности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190986-osuzhden-nachalnik-lokomotivnogo-depo-v-aktyubinskoy-oblasti/

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