КНБ задержал в Караганде адвоката при получении 4 млн тенге

Суд Караганды вынес приговор адвокату по обвинению в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки. Ему назначено 2 года 7 месяцев ограничения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Карагандинской области, судом оглашен приговор в отношении адвоката за покушение на мошенничество и подстрекательство потерпевшей к даче взятки должностному лицу.

Органами досудебного расследования подсудимый обвинялся по ст.24 ч.3 - ст.190 ч.3 п.1 УК (Покушение на мошенничество), а также по ст.28 ч.4, ст.367 ч.2 УК (Подстрекательство к даче взятки).

Так, подсудимый, являясь членом Карагандинской областной коллегии адвокатов и осуществляя свою адвокатскую деятельность, заключил договор об оказании юридической помощи с женщиной, которая является подозреваемой в хищении бюджетных средств, при этом уголовное дело расследуется сотрудниками Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области.

В ходе оказания юридических услуг подсудимый стал склонять гражданку на дачу взятки должностному лицу (начальнику досудебного расследования) через посредника в размере 4 млн тенге, где при передаче указанной суммы подсудимый был задержан сотрудниками ДКНБ по Карагандинской области.

Кроме показаний потерпевшей, вина подсудимого в совершении инкриминируемых уголовных правонарушений подтверждается письменными материалами дела, а именно результатами специальных мероприятий и видеозаписями.

Прокурор, как и потерпевшая сторона, просили суд о назначении обвиняемому наказания в виде 3,5 лет лишения свободы.

Защита просила суд не лишать подсудимого свободы, поскольку последний является пенсионером МВД по состоянию здоровья, имеет хронические заболевания, полностью признал свою вину. По делу проведено ускоренное досудебное расследование.

Суд признал смягчающим вину обстоятельством чистосердечное раскаяние мужчины. Между тем отягчающих вину обстоятельств в действиях подсудимого судом не установлено.

С учетом указанного суд применил правила ст.55 ч.3 УК, где по делам ускоренного досудебного расследования срок или размер основного вида наказания не может превышать половину максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей УК. А также правила ст.56 ч.3 УК, где срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера основного вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК.

В связи с чем, приговором суда от 22 ноября 2024 года мужчине назначено 2 года 7 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на 2 года 7 месяцев, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления и др.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ранее за получение взятки в Актюбинской области осудили руководителя районного отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и автомобильных дорог. Его приговорили к штрафу в 21 миллион тенге и запретили пожизненно работать на госслужбе.

Также сообщалось, что в Акмолинской области осудили высокопоставленных начальников из МЧС – главу Комитета противопожарной службы МЧС РК и начальника ДЧС Шымкента приговорили к пяти годам лишения свободы, а начальника ДЧС области Жетісу - к 9 годам.